Коронавирусные ограничения смягчили и продлили в Томской области

Кинотеатры и увеселительные заведения в Томской области возобновят работу вечером и ночью. При этом жители продолжат предъявлять свидетельства о вакцинации или перенесении заболевания в общественных местах – это требование продлено в регионе на неопределённый срок.

Власти Томской области по рекомендации оперативного штаба приняли решение смягчить коронавирусные ограничения, разрешив работу развлекательных заведений в вечернее и ночное время. Речь, в частности, идёт о кинотеатрах, клубах, боулинге и караоке, сообщает пресс-служба правительства региона 1 декабря.

Кроме того, в регионе вновь откроются детские центры. При этом заполняемость развлекательных заведений не должна превышать 70%, а детских центров – 50% от объёма помещения.

По данным губернатора Томской области Сергея Жвачкина, за последнюю неделю темпы роста заболеваемости коронавирусом в Томской области снизились на 10%, а в последние дни количество заразившихся коронавирусом и вовсе не растёт.

«Как мы и обещали, при первых признаках стабилизации ситуации мы первым делом пойдём на смягчение мер для бизнеса и людей. Сегодняшняя обстановка позволяет это сделать», — цитирует Сергея Жвачкина пресс-служба правительства Томской области.

Глава региона отметил, что при увеличении заболеваемости или снижении темпов вакцинации ограничительные меры будут пересматриваться.

Также по решению властей в регионе на неопределённый срок продлено требование предъявления свидетельств о прохождении вакцинации или перенесении заболевания при посещении общественных мест. Как отмечают в областном правительстве, помимо соответствующих документов, томичи должны иметь при себе удостоверение личности.

Сертификат о вакцинации либо справка о перенесённом коронавирусе требуется в Томской области для посещения заведений общепита, спортивных объектов, кинотеатров, театров, библиотек, конференций, выставок, салонов красоты, а также для заселения в гостиницы, хостелы и санатории. Без этих документов в регионе можно посещать учреждения здравоохранения, госучреждения, банки и магазины.

Кроме того, 1 декабря в Кузбассе приняли решение о продлении коронавирусного ограничения в виде самоизоляции непривитых, не переболевших и не имеющих медотвода от вакцинации жителей старше 60 лет — они могут выходить лишь на работу, в медучреждения, аптеки и госучреждения, а также в экстренных случаях. Эта мера будет действовать в регионе до 31 декабря, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. Ранее в Красноярском крае пожилые жители, как и представители правоохранительных органов, были включены в категории граждан, которым необходимо пройти вакцинацию.

Напомним, 30 ноября коронавирусные ограничения также ослабили в Красноярском крае – в регионе был снят запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время.