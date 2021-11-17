В Красноярском крае приступают к массовой вакцинации полицейских и пенсионеров

Изменения в постановление об обязательной вакцинации утверждены в Красноярском крае. Обновлённый документ приписывает привиться всем жителям региона от 60 лет, а также сотрудникам правоохранительных органов.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю утвердило изменения в постановление о профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале 17 ноября.

Согласно нововведениям, пройти вакцинацию в обязательном порядке необходимо жителям региона от 60 лет и старше.

«Напомню, что в крае сохраняется высокая заболеваемость инфекцией среди лиц в возрасте от 60 лет. При этом практически единственным вариантом защитить себя является вакцинация», — отметил Дмитрий Горяев в Telegram.

Кроме того, изменения в положения о профилактических мероприятиях подразумевают обязательную вакцинацию сотрудников правоохранительных органов. Согласно постановлению, до 15 января 2022 года в регионе должно быть привито не менее 80% представителей этой категории.

Остальные группы жителей региона, подлежащие обязательной вакцинации, — сотрудники сферы обслуживания, педагоги, соцработники, госслужащие и т.д. – должны полностью пройти процедуру до 15 декабря.

Отметим, что решение об обязательной вакцинации представителей силовых структур принимается в сибирском регионе впервые с начала пандемии.

Напомним, изменения в постановление управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет поступили на рассмотрение властей в понедельник.