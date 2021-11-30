Одно из «ковидных» ограничений снимают в Красноярском крае

В Красноярском крае отменяют запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время. Как сообщили региональные власти, такое решение стало возможным благодаря использованию системы QR-кодов.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал изменения в указ о мерах против распространения коронавирусной инфекции, согласно которому в регионе снимаются ограничения работы заведений общественного питания по времени.

Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края 30 ноября, решение было принято в связи с тем, что в общепитах стала активно использоваться система QR-кодов.

«Массовая вакцинация населения помогает нам постепенно отказываться от ранее принятых мер. Надеюсь, что параллельно с увеличением числа жителей, поставивших прививку, будет уменьшаться и количество ограничений», – цитирует Александра Усса пресс-служба краевого правительства.

Ранее для работы заведений общественного питания в Красноярском крае было установлено ограничение по времени с 7 до 23 часов. Система QR-кодов была введена в регионе 30 октября. С 15 ноября свидетельство о прохождении вакцинации или перенесении заболевания стали требовать у жителей региона при посещении заведений общепита, салонов красоты, гостиниц, спортивных залов и фитнес-клубов.

В ноябре в Красноярском крае также обязали вакцинироваться от коронавируса пожилых людей и сотрудников правоохранительных органов.