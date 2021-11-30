Тенденции торговли и HoReCa обсудят федеральные эксперты на форуме в Новосибирске

С 2 по 4 декабря на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится III Новосибирский торговый форум, посвященный офлайн и онлайн торговле. Спикерами события станут эксперты отраслевых компаний, а также представители федеральных и региональных органов власти.

Темы деловой программы посвящены, в частности, оптовым рынкам и мобильной торговле, непродовольственным сетям и местным брендам, ярмаркам, гастрономическому туризму, ресторанному бизнесу и продовольственным товарам. В центре внимания участников события — современная ситуация на рынке, тенденции и перспективы его развития. Участники также затронут вопрос кадрового обеспечения на потребительском рынке во время 1-4 волн коронавируса.

В рамках III Новосибирского торгового форума «Торговля Offline–Online» участники смогут посетить кулинарные мастер-классы и конференции на отраслевые темы.

Отметим, в официальном открытии форума участие примут заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, директор департамента развития внутренней торговли министерства промышленности и торговли РФ Никита Кузнецов, президент Ассоциации малоформатной торговли России Владлен Максимов, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, президент Российского Совета Торговых Центров Дмитрий Москаленко и другие. Экспертами станут около 40 специалистов отраслевых компаний и организаций.

Форум станет ключевым событием предстоящих выставок — «Сибирской продовольственной недели» и HoReCa Siberia. На «Сибирской продовольственной неделе» буду представлены продукты питания, напитки, оборудование, упаковка и ингредиенты для пищевой промышленности, на HoReCa Siberia — оборудование, товары и технологии для гостиничного бизнеса, ресторанов, кафе и кейтеринга.

«Мероприятия форума пройдут в новом формате — это будет двухдневный марафон треков с участием топ-менеджеров международных и российских компаний, работающих как в сфере торговли, так и индустрии гостеприимства, отраслевых экспертов и представителей федерального и регионального министерств торговли и промышленности», — сообщает пресс-служба компании «ExpoEvents».

Зарегистрироваться для участия можно в онлайн-формате. Для посещения мероприятий необходимо предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа. Возрастное ограничение 18+

Организаторы: министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, соорганизатор — Сибирская Выставочная Компания