На выходных заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области снова растет

По данным оперативного штаба, за текущие сутки в Новосибирской области было выявлено выявили 400 новых случаев заболевания COVID-19. 14 человек умерли, 51 пациент выздоровел.

Всего с начал пандемии в области было зарегистрировано 81 942 случая коронавируса, в том числе 8 562 – среди детей. Общее число смертельных случаев – 3 767. Выздоровели и выписаны 57 178 пациентов.

За последние сутки число заболевших выросло, однако до антирекордной отметки в 409 заражений за сутки пока не дошло.

В больницы с COVID-19 и подозрением на него попали 4 104 пациента, в том числе 60 детей. Из них 360 человек в реанимации, к аппаратам ИВЛ подключены 53 пациента.

Между тем, общее число тестов на коронавирус, сделанных новосибирцами и жители области, приблизилось к трем миллионам.