Кто круче разбирается во внутренней политике и нужна ли России новая маленькая победоносная война? «Континент Сибирь» поговорил с экспертами о том, к чему призывает в своей очередной статье некогда главный куратор политических процессов России.

21 ноября сайт «Актуальные комментарии» опубликовал статью «Куда делся хаос? Распаковка стабильности». Ее написал экс-помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, который почти два последних года находится в статусе «вольного художника». Время от времени в интервью и авторских текстах он напоминает о своих политических талантах и дает аналитикам, журналистам и любителям виртуальных диспутов повод обсудить: для кого конкретно и с какой именно целью пишет бывший архитектор российской политической конструкции?

Справка: Владислав Сурков был заместителем руководителя администрации президента РФ, помощником президента РФ во время первого, второго (2004—2008 гг.), затем третьего и часть четвертого (2013-2020 гг.) срока Владимира Путина. Он курировал вопросы внутренней политики, затем социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В том числе, представлял интересы России во время конфликта на Украине после политического кризиса 2014 года. В 2008 году, при Дмитрии Медведеве во главе РФ, Сурков стал первым заместителем руководителя администрации президента России. В 2011 он получил назначение на должность заместителя председателя правительства РФ. Среди его проектов предвыборный блок «Единство», который перерос в партию «Единая Россия», а также блок «Родина» в 2003, а в 2006 «Справедливая Россия: Родина-Пенсионеры-Жизнь». С именем Суркова связаны политические движения в России 2000-х «Идущие вместе» и «Наши».

Нельзя передавить

Для экспертов, с которыми корреспондент «Континента Сибирь» поговорил о новой статье Суркова, очевидно: бывший помощник президента в своем тексте обращается не к «широким народным массам». Адресаты — лица, которые обозначают в стране внутриполитические контуры, а также очерчивают стратегию поведения России на международной поле.

Большинство собеседников издания сходятся во мнении: Сурков напоминает власти о себе в первую очередь для того, чтобы вернуться в актив персон, управляющих и влияющих на государственную повестку.

По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, текст Владислава Суркова можно читать так: «Я круто рулил внутренней политикой. Вроде бы Кириенко тоже справляется, поэтому не претендую. Но надо бы поработать на внешнем контуре. Я — специалист, у меня глобальные идеи. Я, Владислав Сурков, понимаю, что там с Америкой, Евросоюзом, Китаем, а главное — с нашим подреберьем», — предполагает в разговоре с «Континентом Сибирь» Евгений Минченко. Политолог считает, что Сурков демонстрирует личную готовность к продолжению внешнеполитических экспериментов.

Политолог Александр Кынев также видит в статье бывшего помощника президента предложение вернуть его в строй. «По-моему, это просто напоминание о себе и ничего более. Никакого объекта, который бы что-то там сейчас либерализовывал и открывал, на горизонте не просматривается, никаких намеков на это нет. Так что субъекта, которому Сурков оппонирует, не существует. Единственный, кому он может напоминать о себе, — власть. Видимо вновь хочется поработать», — говорит корреспонденту «Континента Сибирь» Александр Кынев.

Справка: В последние годы вышло несколько публикаций Суркова на тему настоящего и будущего страны, ее положения в мире. Так, в 2019 в «Независимой газете» появилась статья «Долгое государство Путина». Месяц назад специально для «Актуальных комментариев» Сурков написал футуристический материал «Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года». Творчество Суркова не ограничивается материалами на общественно-политические темы. Он писал тексты для рок-альбомов. В 2005 году с группой российских музыкантов обсуждал перспективы развития музыкального рынка. Бывшего помощника президента называют настоящим автором романа «Околоноля».

С точки зрения директора по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктора Потуремского, Сурков приглашает политический класс и специалистов, работающих в сфере политики, к профессиональному диалогу о происходящем в России и в мире в период кризиса и высокой турбулентности. И делает он это своевременно, уверен собеседник редакции — в период дефицита идей и рефлексии происходящего в мире. «Статья господина Суркова — интересное и важное событие. Она предлагает свою интерпретацию происходящего и, что гораздо ценнее и ответственнее, дает некий прогноз развития событий», — говорит господин Потуремский.

Об идеологическом вакууме упомянул в разговоре с корреспондентом и Евгений Минченко: «Это же не первая статья Владислава Юрьевича. Думаю, текст — это демонстрация: есть проблемы, как может предположить Сурков, с формированием идеологии российской власти, и есть человек, который может этот вакуум заместить, что однажды уже успешно делал», — заключает господин Минченко.

Политический аналитик Александр Пожалов считает, что последняя статья Суркова срезонировала на фоне кампании российских властей по куаркодизации населения, а также международной повестки. «Ключевое внутриполитическое предупреждение Суркова, с которым можно согласиться: государство сейчас стремится к избыточному регулированию и контролю повседневной, бытовой жизни своего «глубинного народа», даже тех, кто лояльно или индифферентно настроен к власти. И это может спровоцировать кризис в отношениях общества с государством и властью», — говорит эксперт в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь».

Маленький отвлекающий маневр

С точки зрения Александра Пожалова, актуальное предостережение Суркова о нарастании социальных рисков утонуло в другом тезисе: в той же статье он выдал рецепт по «выпуску социального пара». «По сути, предложил концепцию пересборки лоялистов вокруг власти под флагом идеи территориальной экспансии российского государства (видимо, вокруг проектов возвращения территорий «русского мира»). Ещё на президентских выборах в 2018 году социология фиксировала высокий запрос к президенту Владимиру Путину, чтобы на его следующем сроке внутренние социально-экономические проблемы России решались им и системой власти так же эффективно, как он отстаивает интересы страны на геополитической арене», — констатирует эксперт.

Он же напоминает, что все это было до того, как доверие лояльного большинства к системе подверглось испытанию повышением пенсионного возраста, а затем реакцией власти на пандемию и кампанией по вакцинации населения. «Утопией было бы считать, будто идеология нового собирания земель может стать основой для патриотического объединения вокруг власти, аналогичного «крымской весне» или марту 2018 года», — уверен Александр Пожалов.

Мысль о «маленькой победоносной войне», которая помогает консолидировать общество и направить негативную энергию вовне, не нова. Однако профессор Высшей школы экономики, первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин подчеркивает в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь»: в 1904 году министр внутренних дел России Вячеслав фон Плеве говорил об «отвлекающем маневре» не как официальное лицо, он высказал мнение в частной беседе. Сурков не на государственной службе и может позволить себе слова, которые в устах чиновника были бы равнозначны международному скандалу. «Вроде как повторения Крыма не ожидается, настроения по отношению к России в Украине совершенно иные, чем в 2014-м. С другой стороны, у немалой части российской элиты есть ощущение уходящего времени, упущенных возможностей. Чувство, что мы теряем Украину, усиливается по сравнению с 2014 годом. Возникает вопрос: что делать дальше. Сурков участвует в процессе, как человек, который может позволить себе об этом говорить», — рассуждает политолог.

Но дело в том, что население сейчас вряд ли «оценит» экспансивный подход. По мнению Алексея Макаркина, настроение людей в последние восемь лет сильно изменилось. «Больше нет коллективного «Уралвагонзавода» 2011 года, того лояльного, послушного, равнодушного к свободам «глубинного народа», который выступал против московских протестов. Выросло поколение, для которого Украина уже заграница. Усталость от геополитической тематики, антизападной риторики препятствует активному переносу активности за пределы страны», — продолжает политолог.

Алексей Макаркин считает, что для Кремля статья бывшего помощника президента — лишь одно из экспертных мнений, которое, возможно, и учтут, не более того. Прошли времена, когда идеи Суркова были важны для понимания властного дискурса. «Видимо, Сурков подает сигнал в Кремль, что хочет быть востребованным, что может пригодиться, что у него есть идеи. Что он не обиделся, остался патриотом и позиционирует себя, как часть существующей властной системы даже после своей отставки. Его слушают как одного из экспертов. Но люди, которые сейчас у власти, помнят 2011-й год, когда Сурков формировал молодежную структуру. Оппозиция-то тогда была, как выяснилось, слабой, а движения, которые он курировал, еще слабее, они просто растворились», — констатирует Макаркин.

Александр Пожалов предполагает, что элиты могут разглядеть в статье Суркова попытку встроиться в стратегическое планирование содержания будущей президентской избирательной кампании Владимира Путина. Причем, на взгляд политического аналитика, попытка эта не удачная и не своевременная: Сурков, по сути, подыграл риторике западных политиков и СМИ, которые начали обвинять Россию в якобы подготовке наступательной операции на Украине. Кроме того, считает Пожалов, советы Суркова могут вызвать ревностную реакцию нынешних кураторов: бывший помощник президента указал на болевую точку технократического подхода к внутренней политике и управлению социальными настроениями, а именно «принципиальное отсутствие какого-либо идеологического наполнения и нежелательные эксперименты в отношении разных социальных групп методами организационно-деятельностной игротехники».