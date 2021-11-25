В Новосибирске увеличат количество рейсов «Городской электрички»

В Новосибирске планируется увеличить количество рейсов «Городской электрички». Они будут введены с 12 декабря, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

С 12 декабря на всей сети железных дорог ОАО «РЖД» начнет действовать новое расписание поездов на 2022 год. На пригородных маршрутах Западно-Сибирской железной дороги по рабочим дням будут курсировать 182 пары поездов, по выходным — 175.

«Для привлечения дополнительного пассажиропотока и улучшения качества обслуживания пассажиров в рамках проекта «Городская железная дорога» дополнительно назначено 4 маршрута транзитных поездов №7309, №7311 Новосибирск-Восточный – Пригородный простор, №7310 Пригородный простор – Новосибирск-Восточный, №7312 Пригородный простор – Новосибирск-Главный», — сообщает пресс-служба ЗСЖД.

Уточняется, что для обеспечения транспортной доступности работников авиазавода им. Чкалова маршрут электрички №6326 Чулымская — Новосибирск-Главный продлен до станции Новосибирск-Восточный.

Отмечается, что в графике 2022 года появятся три пары пассажирских поездов, которые свяжут между собой крупные города Сибири. Речь идет о маршруте №657/658 Барнаул – Бийск для подвоза беспересадочных вагонов Бийск – Москва к поезду №95/96 Барнаул – Москва; №869/870 Томск – Новосибирск и №820/819 Тюмень – Омск (по указанию). Отметка «по указанию» означает, что маршрут разработан, и поезд будет назначен в случае спроса.

«ОАО «РЖД» ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. Несмотря на сложную эпидемическую обстановку и снижение спроса на пассажирские перевозки, холдинг сохраняет регулярные маршруты, обеспечивая стабильное транспортное сообщение между регионами России», — указано в сообщении.

Напомним, проект «Городская железная дорога» реализуется в Новосибирске с 2014 года. Завершить работы над ним планируется к 2025 году. Летом текущего года в городе открыли первую станцию «Городской электрички» в микрорайоне «Пригородный простор». Новосибирские власти ведут переговоры для включения проекта в инвестпрограмму ОАО РЖД.