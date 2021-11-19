Реализация проекта городской электрички в Новосибирске требует финансового содействия РЖД

Новосибирские власти ведут переговоры для включения в инвестпрограмму ОАО РЖД проекта городской электрички, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Андрея Травникова.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, стоимость проекта городской электрички на данный момент не известна, но речь идет о десятках миллиардов рублей, которые невозможно изыскать в бюджете. Реализация городской электрички займет длительное время без включения проекта в инвестпрограмму ОАО РЖД.

«Понятно, что без включения проекта городской электрички в инвестпрограмму РЖД мы его будем реализовывать достаточно долго. Поэтому мы стараемся продвинуть решение, ведем переговоры с РЖД. Кроме того, те решения, которые мы уже реализовали в этом направлении, направлены, с одной стороны, на то, чтобы создать удобные условия для жителей пригородов Новосибирска, с другой — таким образом мы на конкретных примерах показываем, что не только в Москве городская электричка может быть экономически эффективной», — отметил Андрей Травников.

Напомним, городская электричка реализуется в Новосибирске с 2014 года. Завершить работы над ним планируется в 2025 году. 8 июля текущего года в Новосибирске открыли первую станцию «Городской электрички» в микрорайоне «Пригородный простор».

Совместный проект Западно-Сибирской железной дороги и правительства Новосибирской области предусматривает строительство четырех железнодорожных станций и железнодорожного кольца между берегами Оби. По данным пресс-службы правительства региона, остановочная платформа городской электрички появится недалеко от НГУ в Академгородке.