Знаменитый заброшенный санаторий под Новосибирском планируют продать под новый проект

Санаторий «Речкуновский» в Новосибирском районе Новосибирской области, прекративший свою работу в начале 2000-х, может быть выставлен на продажу. На его месте планируют построить коттеджный посёлок, ребцентр или новую здравницу.

О продаже санатория на берегу Бердского залива задумались три его собственника, сообщает «Царьград» 22 ноября.

Основной частью здравницы владеет ЗАО «Сосновка», один из корпусов санатория принадлежит федеральном Национальному медицинскому исследовательскому центру им. академика Мешалкина, ещё одна часть территории – два участка площадью 5,5 га с выходом к пляжу — принадлежит владелице компании по продаже одежды «Эвелон» Татьяне Сосуновой.

По данным издания, ЗАО «Сосновка» сейчас ведёт переговоры с несколькими потенциальными покупателями участка. Среди них – бизнесмены, занимающиеся частным коттеджным и малоэтажным строительством. Письмо с обозначением соответствующих намерений директор общества Михаил Латышев отправлял губернатору региона Андрею Травникову в сентябре. Бизнесмен отметил, что участок планируется продать единым лотом.

Представители клиники Мешалкина, по данным «Царьграда», обратились в минздрав России с просьбой выкупить санаторий в федеральную собственность, чтобы создать на его месте современный реабилитационный центр для больных с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Эту же идею в 2004 году выдвигал бывший директор клиники Александр Караськов.

Что касается участков, принадлежащих Татьяне Сосуновой, то, по неофициальным источникам, на которые ссылается издание, за ними могут стоять интересы непубличных фигур, планирующих создать на территории бывшей здравницы санаторно-гостиничный комплекс. Они рассчитывают на поддержку в рамках госпрограммы развития внутреннего туризма.

Санаторий «Речкуновский» был построен в 1957-1959 годах. Здесь каждый год лечилось около десяти тысяч человек. В сентябре 2004 года санаторий официально прекратил свою работу по причине банкротства компании «Фарм-Про», ставшей собственником санатория в августе 2003-го. До этого «Речкуновский» принадлежал Федерации профсоюзов Новосибирской области. После закрытия санатория его территории стали продавать по частям.

Напомним, в сентябре в Новосибирской области выставили на продажу здание санатория в посёлке Мичуринский. Его оценили в 40 млн руб.