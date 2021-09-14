Здание санатория под Новосибирском выставлено на продажу

В поселке Мичуринский под Новосибирском выставлено на продажу двухэтажное здание бывшего оздоровительно-диагностического центра «Нако». Стоимость здания оценена в 40 млн рублей.

Сообщение о продаже здания размещено на сервисе интернет-объявлений, продавцом выступает агентство недвижимости. К продаже предлагается отдельно стоящее двухэтажное здание общей площадью 1,3 тыс. кв. м в поселке Мичуринский. Продавец указывает, что в здании выполнен качественный ремонт, «идеальный вариант для клиники, медицинского центра, санатория или гостиницы». На прилегающей территории также есть гараж и хозблок. Стоимость здания оценивается в 40 млн рублей.

Ранее в здании находился оздоровительно-диагностический центр «Нако». По информации страницы «Нако» в соцсети «ВКонтакте» центр предлагал программу комплексной диагностики и оздоровление организма на основе разгрузочно-диетической терапии. «За 25 лет существования центра его посетило более 23 тыс. благодарных клиентов из разных городов нашей страны, а также Германии, Канады и США», — сообщается на странице «Нако».

Летом 2019 года администрация центра сообщила о приостановке его работы в связи с технической реконструкцией. В карточке ООО «Нако» в сервисе Rusprofile указано, что с августа текущего года юрлицо находится в процессе ликвидации. Единственным учредителем общества значится бизнесмен Андрей Чмырев. Последнюю выручку компания получала по итогам 2018 года в размере 15,3 млн рублей.

Напомним, в начале в Новосибирске был выставлен на продажу картинг-бар-ресторан Mishkin&Mishkin, который в 2017 году завели в регион омские бизнесмены, совладельцы «Ралли Сибирь». Стоимость бизнеса оценивается в 35 млн рублей.