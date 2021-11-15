В Красноярском крае обяжут вакцинироваться пенсионеров

Правительство Красноярского края рассматривает новые изменения в постановление главного санитарного врача по региону. Они, в частности, подразумевают включение пожилых жителей в число граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19.

Как объяснил инициативу в социальных сетях 15 ноября главный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев, в регионе сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией. Особенно это касается лиц старше 60 лиц, которые зачастую имеют хронические заболевания, дающие осложнения с летальным исходом.

«Данные изменения необходимы не только для отнесения этой возрастной категории к группам, имеющим наибольшие риски от опасной инфекции, но и для её включения министерством здравоохранения края в региональный календарь профилактических прививок», — сообщил Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.

Напомним, с 15 ноября в Красноярском крае система QR-кодов распространяется на парикмахерские и библиотеки. С 30 октября она была введена для посещения торгово-развлекательных центров и заведений общественного питания. Для пожилых невакцинированных граждан с понедельника в регионе также действует режим самоизоляции.