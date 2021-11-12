Большинство торговых центров Новосибирска закрыли фуд-корты после постановления о QR-кодах

Почти все крупные торгово-развлекательные центры в Новосибирске решили закрыть фуд-корты после того, как в регионе вступило в силу постановление о предъявлении QR-кодов на входе в общепиты. Арендаторы зон отдыха начали работать в режиме «навынос».

С 12 ноября в общепитах Новосибирской области действует система QR-кодов – согласно постановлению Роспотребнадзора, в кафе и рестораны можно попасть лишь по предъявлению свидетельства о вакцинации или перенесённом коронавирусе.

Торгово-развлекательные центры «Сибирский молл», «Сан Сити» и «Галерея Новосибирск» с введением постановления приняли решение закрыть посадочные зоны фуд-кортов, следует из аккаунтов этих ТРЦ в Instagram. Услуги общественного питания, которые ранее были доступны на этих территориях, теперь оказываются в формате «навынос». При этом, как следует из опубликованных сообщений, магазины продолжат свою работу.

А вот в ТРЦ «Мега» фуд-корт решили не закрывать, однако для того, чтобы пообедать в окружении бутиков, необходимо предъявить QR-код. Эту информацию подтвердила «Континенту Сибирь» и.о. управляющего торговым центром Светлана Лансфорд.

«Стараемся посетителям разъяснять (необходимость ограничительной меры), никаких эксцессов пока не было», — сообщила Светлана Лансфорд «Континенту Сибирь» 12 ноября.

В пресс-службе ТРЦ «Аура» сообщили, что в зоне фуд-корта посадочные места убраны, однако, по словам очевидцев, посетители размещаются с купленной навынос едой на диванах и лавках рядом с магазинами.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача Новосибирской области, с 12 ноября в заведения общественного питания можно попасть только при предъявлении QR-кода, свидетельствующего о прохождении вакцинации или перенесении коронавирусной инфекции в течение полугода. «Пропускными» документами также могут служить ПЦР-тест, действующий 72 часа, или справка о медотводе от постановки прививки. При себе также необходимо иметь удостоверение личности.

Как отмечали в областном минпромторге, продолжительность действия меры пока неизвестна, однако в случае снижения заболеваемости коронавирусом она будет отменена.

Ранее «Континент Сибирь» выяснял, чего ожидают представители ресторанного бизнеса в Новосибирской области от действия нового ограничения.