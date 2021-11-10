Красноярский край вводит систему QR-кодов в кафе и парикмахерские

Власти Красноярского края расширили систему предъявления QR-кодов в общественных местах. С 15 ноября ограничительная мера будет действовать, в частности, при посещении организаций общепита, парикмахерских и библиотек, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Красноярском крае внесли изменения в указы губернатора о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, с 15 ноября в регионе будет расширена система предоставления QR-кодов в общественных местах.

«Теперь без сертификата о прививке или справки о перенесенной болезни нельзя будет зайти в организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины). С 15 ноября без QR-кодов о прививке или справок о перенесенной болезни нельзя будет посещать выставки и конгрессные мероприятия. Помимо этого, будет необходимо предоставлять вышеперечисленные документы при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги», — указано в сообщении.

Уточняется, что аналогичные ограничения будут действовать при входе в бассейны, фитнес-центры, фитнес-залы, спортивные залы и другие объекты для оказания услуг населению по занятию физической культурой и спортом. На них также накладываются существующие дополнительные ограничения. Так, индивидуальные и групповые занятия должны проходить в группах не более 20 человек, в целом загрузка объектов не должна превышать 50% от общей пропускной способности.

«Указанные ограничения не распространяются на спортсменов, тренеров и иных специалистов, участвующих в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях», — сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

С 15 ноября в регионе также вводится режим самоизоляции для невакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет. Они могут покинуть место жительства только в случаях особой необходимости, которые определены указом губернатора. Речь идет, в частности, о выносе мусора, посещении родственников, выгуле животных и другом.

Руководителям организаций рекомендовано в течение четырех недель перевести на дистанционный режим для проведения вакцинации и формирования иммунитета работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Список заболеваний, которые являются основанием для перевода на удаленную работу, будет сформирован до 13 ноября. Работодателям также рекомендовано освободить на два дня от работы сотрудников при вакцинации от COVID-19.

Напомним, систему QR-кодов в Красноярском крае ввели с 30 октября. В регионе действует запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.