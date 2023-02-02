Пенсионеры Новосибирской области переходят на смартфоны для интернет-серфинга

Эксперты Мегафона назвали самые популярные смартфоны среди пенсионеров. Количество владельцев телефонов этой группы увеличилось за год на 26%, а интернет—трафик на 12%.

Специалисты по big data компании МегаФон проанализировали обезличенные данные своих абонентов старше 60 лет и пришли к выводу, что люди этого возраста всё чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом.

В топ 10 самых популярных гаджетов сегодня входят лишь три модели без сенсорного экрана. На начало февраля 2023 года рейтинг наиболее востребованных смартфонов среди старшего поколения абонентов в регионе выглядит следующим образом:

Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9C NFC Samsung Galaxy A12 Huawei Honor 7A Apple iPhone 6

Благодаря активному использованию смартфонов за год увеличился и объём мобильного трафика среди возрастных жителей Новосибирской области. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 552 ТБ, что на 12% выше показателей прошлого года. В среднем один абонент использует в месяц около 6,6 ГБ.

Специалисты по обезличенным данным определили, что мужчины и женщины старше 60 лет тратят на переписку в мессенджерах и изучение социальных сетей практически одинаковое время. Доля пользователей смартфонов мужского пола составляет 53%, а женского – 47%. Если говорить о населённых пунктах, то лидерами по цифровизации среди старшего поколения стали жители из городов Новосибирск, Искитим, Карасук, Бердск, Тогучин.

«Развитие инфраструктуры компании МегаФон в Новосибирске и области позволяет нашим абонентам старшего поколения легко осваивать современные технологии. В прошлом году мы активно модернизировали сеть – расширили покрытие 4G и увеличили скорость мобильного интернета более чем в 500 локациях Новосибирской области. Теперь цифровые возможности стали доступнее для использования мессенджеров для связи с близкими, онлайн оплаты жилищно-коммунальных услуг, записи к врачу с помощью госуслуг», — комментирует директор МегаФона в Новосибирске Денис Трофимчук.