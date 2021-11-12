В Новосибирске закупят 17 новых трамвайных остановок

В Новосибирске объявили аукцион на поставку новых трамвайных остановок. Начальная цена контракта составляет почти 2,8 млн рублей.

Городской центр организации дорожного движения Новосибирска объявил электронных аукцион на поставку 17 новых павильонов трамвайных остановок. Информацию об аукционе разместили 12 ноября на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет почти 2,8 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета на 2021 год. Подрядчик в течение 15 дней с момента заключения контракта поставит 17 новых павильонов заказчику.

Согласно документам, павильон должен представлять собой сборную рамную конструкцию, состоящую из крыши, задней ветрозащитной стенки, скамьи для сидения и опрокидывающейся урны. Конструкция будет выполнена из профильных труб, профнастила. Скамью сделают из деревянного бруса хвойных пород, ветрозащитную стенку — из поликарбоната или полиметилметакрилата (органическое стекло). Уточняется, что вес одного павильона должен быть не менее 250 кг, но не более 450 кг.

«Павильон остановочного пункта общественного транспорта должен иметь уличное антивандальное исполнение», — сказано в документах.

В комплект поставки также входят, в частности, информационные таблички, на которых будут указаны названия остановочных пунктов, дорожные знаки «Место остановки трамвая».

Уточняется, что закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций. Электронный аукцион проведут 24 ноября. Подать заявки на участие можно до 22 ноября.

Напомним, в августе новосибирский Городской центр дорожного движения объявил аукцион на установку десяти остановочных павильонов на сумму более 6,464 млн рублей. Позже тревел-блогер Илья Варламов раскритиковал конструкции.