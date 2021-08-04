Свыше 640 тыс. рублей потратят на установку остановочного павильона в Новосибирске

Городской центр организации дорожного движения в Новосибирске объявил аукцион на обустройство 10 типовых остановочных пунктов общественного транспорта. Цена за выполнение работ по размещению одной остановки превышает 640тыс. рублей.

Документы разместили за сайте госзакупок 3 августа. Стоимость контракта составляет свыше 6,464 млн рублей. Подрядчику предстоит обустроить остановочные павильоны в трех районах Новосибирска.

До 6 сентября по одному модулю появится в Октябрьском районе на остановке «Кафе «Лада» и в Кировском районе на улице Сибиряков-Гвардейцев, 62. До 16 сентября подрядчик разместит один павильон на остановке «Завод Химконцентратов» и два — на остановке «Посёлок Спартака» в Калининском районе Новосибирска.

В этом же районе с 16 сентября по 1 октября по два павильона разместят на остановках «Управление механизации» и «Улица Тайгинская», один установят на «Поселке Клюквенный».

Типовые остановки общественного транспорта (Тип №1) представляют собой сборную рамную конструкцию, состоящую из крыши, задней и/или боковых ветрозащитных стенок, скамьи для сидения, изготовленной в едином стиле с павильоном.

Длина каждой конструкции составит 4 метра, высота — 3 метра, глубина достигает 2 метров. Каркас крыши арочного типа выполнят из профильной трубы, скамью сделают из деревянного бруса. На лицевом свесе крыши устройства по центру расположится информационная табличка с названием остановки, появится дорожный знак. Рядом с павильоном поставят урну для мусора.

Подрядчик также обустроит тротуар, на котором смонтируют модуль, а также заездной карман. Работы по контракту необходимо завершить до 1 октября 2021 года. Всего планируется установить 10 остановочных павильонов. Если разделить стоимость контракта на число объектов, то цена за выполнение работ по обустройству одного модуля составляет более 646 тыс. рублей.

Напомним, накануне стало известно, что Муниципальное казенное предприятие Новосибирска «Горэлектротранспорт» заключило муниципальный контракт по перевозке пассажиров и багажа троллейбусом по семи регулярным маршрутам. Общая стоимость контрактов превысила 1,1 млрд рублей.