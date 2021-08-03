Стал известен подрядчик по муниципальным контрактам троллейбусных маршрутов Новосибирска

Муниципальное казенное предприятие Новосибирска «Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ») получило право заключить муниципальный контракт на семь троллейбусных маршрутов.

МКП «ГЭТ» стал единственным участником торгов на заключение муниципального контракта по перевозке пассажиров и багажа троллейбусом по регулярным муниципальным маршрутам. Стоимость семи контрактов превысила 1,1 млрд рублей.

Подрядчик будет выполнять работы с сентября 2021 года по август 2022 года. В число маршрутов МКП «ГЭТ» вошли «№7 — Станиславский ж/м – ул. Лазурная», «№8-Затулинский ж/м – ул. Ленинградская», «№ 13 -ул. Учительская – М. «Речной вокзал»», «№ 5 — «Городской аэропорт – ул. Ленинградская», «№22-ул. Лазурная– ул. Учительская», «№23-Сад им. Дзержинского –Вокзал «Новосибирск-Главный»», «№10- Сад им. Дзержинского – Институт горного дела».

Конкурс на поиск подрядчиков был объявлен в конце июля МКУ Новосибирска «Центр управления городским автоэлектротранспортом» (МКУ ЦУГАЭТ). Всего по переводу работы троллейбусов на муниципальный контракт МКУ ЦУГАЭТ объявило 13 аукционов. Общая стоимость контрактов оценивается свыше 1,6 млрд рублей.

Отличие муниципального контракта от других заключается в том, что оплата работы зависит от количества выполненных рейсов, соблюдения графика и ритмичности работы, а не от числа перевезенных пассажиров. Муниципальная маршрутная сеть Новосибирска включает 144 маршрута, из них 13 — троллейбусных. В течение 2021 года на муниципальный контракт переведут электротранспорт и муниципальные маршруты, с 2022 года — коммерческих перевозчиков.

Напомним, в июне текущего года депутаты горсовета Новосибирска усмотрели признаки халатности в работе двух муниципальных учреждений – «Горэлектротранспорт» и «Городской центр организации дорожного движения». По их мнению, из-за действий организаций городское хозяйство ежегодно недополучает около 127 млн рублей.