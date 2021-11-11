Более 1800 жителей Новосибирской области расселят из аварийных домов в 2021 году  

Более 1800 жителей аварийных домов получат новое жилье в Новосибирской области в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Новосибирской области продолжается ускоренная реализация региональной программы переселения из аварийного жилья. За 10 месяцев 2021 года переселено в благоустроенные квартиры 728 граждан. Всего до конца 2021 года новое жилье в Новосибирской области получат более 1 800 человек.

«В мероприятиях по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья участвуют 20 муниципальных образований Новосибирской области. В истекшие месяцы 2021 года удалось расселить 728 граждан. До конца года планируется расселение ещё 1 120 человек. Большая часть жителей аварийных домов получат новые квартиры к концу года, когда начнут активно вводиться в эксплуатацию новостройки. Всего с 2019 года в Новосибирской области расселено 3 593 граждан, что составляет 141% от плановых значений», — отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Елена Макавчик.

Заместитель министра также отметила, что в 2021-2022 годах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе планируется расселить 3 425 человек. На эти цели власти направят 2,76 млрд руб., 2,46 млрд рублей из которых — средства федерального бюджета. Еще 300 млн рублей направят из средств муниципальных бюджетов.

По данным министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, по состоянию на 1 ноября на территории региона 1292 многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу. В них проживают 24 565 человек. Уже сейчас в области расселено 422 многоквартирных дома, в которых проживали 7 139 человек — это 27,5 % от общего объема аварийного фонда региона. Решение вопроса находится на контроле правительства Новосибирской области.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирске объявили конкурс на выполнение работ по строительству десятиэтажного жилого дома в Ленинском районе города. Квартиры передадут жителям аварийных домов. Максимальная цена контракта составляет более 171 млн рублей.