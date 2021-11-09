Десятиэтажный жилой дом за 171 млн рублей возведут в Ленинском  районе Новосибирска

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил конкурс на выполнение работ по строительству жилого дома по ул. Степной в Новосибирске. Квартиры передадут жителям аварийных домов.

Информацию о проведении открытого конкурса в электронной форме разместили 8 ноября на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»). Начальная цена контракта составила свыше 171 млн рублей. Источником финансирования станут средства бюджета Новосибирска на 2021-2022 финансовые годы, в том числе субсидии из областного бюджета.

Согласно документам, новостройка появится на улице Степной, 262а рядом с детским садом №369 «Калейдоскоп». Общая площадь квартир составит 3 598,5 кв.м.

«Проектом предусматривается строительство 10-ти этажного 70-квартирного крупнопанельного жилого дома. Здание в плане имеет прямоугольную форму. Габаритные размеры в осях 36,16х13,52 м. Высота этажа здания —2,9 м. Высота жилых помещений — 2,68 м», — указано в документах.

Здание станет первым этапом строительства жилья для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Вторым этапом станет возведение трехсекционного дома. Площадь застройки первого этапа составляет 647 кв. метров, второго этапа — 1 659 кв. метров.

Площадь земельного участка в границах благоустройства первого этапа строительства составляет 9 381 кв.м. На территории установят парковку на 35 автомобилей и детскую игровую площадку с прорезиненным покрытием. Парковочные места будут места отделены полосой зеленых насаждений. На дворовой территории также разместят площадки для отдыха взрослых и отдыха маломобильных групп населения, площадку для выгула собак, спортивную площадку.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 ноября текущего года. Отметим, выполнить работы подрядчику необходимо до 30 июня 2022 года включительно.

Напомним, в Новосибирске запустили масштабный инвестиционный проект по строительству многоквартирных домов по ул. Беловежская в Кировском районе города. Проект позволит завершить строительство двух крупных долгостроев региона.