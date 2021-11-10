Власти Кузбасса ввели QR-коды для посещения заведений общепита и салонов красоты

Василий Попов
 
Qr-коды в Кузбассе
Фото Михаила Перикова

С 15 ноября в Кузбассе систему QR-кодов введут для посещения заведений общепита, ТРЦ, салонов красоты, гостиниц и фитнес-центров.

Указ о введении дополнительных мер опубликован на сайте правительства Кемеровской области – Кузбасса 10 ноября.

По данным пресс-службы правительства региона, QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19, справка о медотводе или ПЦР-тест потребуются при посещении организаций культуры, спорта, общественного питания и торговли, которые имеют развлекательно-досуговую инфраструктуру, а также  другие учреждения, на базе которых проходят такие мероприятия. Согласно документу, речь идет, в частности, о  ТРЦ с кафе, барами, кинозалами,  игровыми комнатами и другим.

Салоны красоты, СПА, парикмахерские, массажные салоны, солярии, бани, сауны, гостиницы, туристические базы и другие объекты также возможно посетить при наличии перечисленных документов.

«Как мы и ожидали, после праздников обращений в поликлиники стало больше, возросло количество вызовов скорой и госпитализации в стационар. За сутки количество свободных коек сократилось на 90, развернуто 4000 коек, занято 3215. У нас есть резерв коек, система здравоохранения готова к работе, однако, чтобы не доводить ситуацию до локдауна, лучше своевременно ввести локальные ограничения. Это общефедеральная система, QR-коды ввели уже почти все регионы России. Важно помнить, что вакцинация в десятки раз сокращает риски тяжелого протекания заболевания», — отметил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Ограничения вводятся в регионе с 15 ноября. Они не распространяются на лиц младше 18 лет.

По данным оперативного штаба, 10 ноября в Кузбассе за сутки выявили  340 случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались четыре пациента. Всего в регионе зарегистрировано 66 836 случаев COVID-19. 62 785 человек выздоровели, 1 501 скончались.

Напомним, в Новосибирской области и Красноярском крае также ввели систему QR-кодов при посещении заведений общепита. Новосибирские рестораторы сообщают, что очередное коронавирусное ограничение хуже полного локдауна, так как они будут платить аренду, зарплату, налоги, но при этом потеряют клиентов.

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