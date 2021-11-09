Анатолий Локоть поставил задачу оперативно очистить от снега парковочные карманы и пешеходные переходы в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания поставил задачу обеспечить оперативный вывоз снега с улиц города. Он также констатировал нехватку работников для проведения зимней уборки. По словам градоначальника, их дефицит составляет почти половину от нужного количества.



Как сообщил мэр на аппаратном совещании с главами районов и Центрального округа города 9 ноября, укомплектованность дорожными рабочими в Новосибирске составляет лишь 60%, при этом зимняя техника уже подготовлена на 72%. Механизаторы и водители набраны почти на 70%.

Чтобы решить проблему с нехваткой работников, мэр поручил разработать предложение по наполнению штата.

«Нам не хватает отдельных категорий рабочих. Вопрос стоит так: мы покупаем новую технику и очень важно, кто на ней будет работать. Поэтому, если это требуется учесть в бюджете следующего года, то давайте пойдём на это, с финансовым блоком отработаем эти предложения», — цитирует Анатолия Локтя мэрия Новосибирска.

Мэр также обратил внимание на снежные завалы, которые образовались на тротуарах и в парковочных карманах в центре города – на Красном проспекте, улицах Фрунзе и Советской. Он поручил решить эту проблему в кратчайшие сроки.

«Это недопустимо. Ставлю задачу — вывезти снег оперативно», — сказал Анатолий Локоть.

К зимнему содержанию дорог в Новосибирске приступили 1 ноября. С начала месяца с тротуаров и проезжей части города вывезли 29 тыс. кубометров снега, также применили 210 тонн атигололёдных реагентов. Для борьбы с гололёдом дорожные службы приобрели более 5 тыс. тонн твёрдого и двухфазного «Бионорда», а также два типа смеси для посыпки дорог с отсевом дробления горных пород более 14 тыс. тонн и более 12 тыс. тонн.

Как отметили в мэрии, этой зимой в Новосибирске будет работать снегоплавильная станция на улице Широкой. Для временного складирования снега в районах города подготовлено десять площадок.

Напомним, прошлой зимой в мэрии Новосибирска отмечали дефицит муниципальной снегоуборочной техники, износ которой составил более 80%. Как сообщал мэр Анатолий Локоть в августе, в этом сезоне для зимней уборки улиц планируется закупить 20 новых машин, а также привлечь к дорожным работам сторонние организации, имеющие в распоряжении соответствующую технику, на условиях аутсорсинга.