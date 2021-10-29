В 20 районах Новосибирской области на 100% выполнены планы 2021 года по обеспечению жильём детей-сирот

Новосибирская область вышла на завершающий этап освоения бюджетных средств по обеспечению жильём детей-сирот в 2021 году. Планы на этот год полностью выполнены в 20 районах, в остальных муниципалитетах проводятся аукционы по приобретению готовых жилых помещений.

Как сообщила в ходе рабочего совещания с участием представителей районов области 29 октября министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, в этом году на обеспечение жильем детей-сирот в регионе направлено более 1,3 млрд рублей, что практически в два раза превышает финансирование предыдущего года. Бюджетные средства позволяют приобрести порядка 700 квартир. Министр отметила, что в этом году инициирована альтернативная мера поддержки в виде социального сертификата, и уже 228 человек получили этот документ.

Напомним, социальный сертификат – это новая региональная мера поддержки на приобретение жилья для детей-сирот. Порядок предоставления этой социальной выплаты утвержден правительством Новосибирской области. Размер выплаты по сертификату составляет около 1,6 млн руб. исходя из 33 кв. м общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Новосибирской области, устанавливаемой минстроем России.

На жилищный сертификат можно приобрести дом или квартиру в Новосибирской области общей площадью не менее 20 кв. м у физических или юридических лиц. Жильё должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, оно также может быть благоустроено с использованием собственных средств – кредитных, средств материнского капитала или областного семейного капитала.

Муниципальным образованиям поручено активизировать подготовку земельных участков под строительство и градостроительной документации для реализации планов 2022-2023 годов, а также поставить проведение всех необходимых мероприятий на персональный контроль и обеспечить полное и эффективное освоение средств.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирской области планируется за два года расселить более трёх тысяч жителей из аварийного жилья.