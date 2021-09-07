Более трёх тысяч жителей Новосибирской области расселят из аварийного жилья за два года благодаря ускоренной реализации нацпроекта

Более трёх тысяч человек планируется расселить из аварийного жилого фонда в Новосибирской области в 2022-2023 годах в рамках ускоренной реализации соответствующей программы. Как сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона, это стало возможным благодаря успешному расселению в течение прошлых лет.

В ближайшие два года из ветхого и аварийного жилья планируется расселить 3 425 человек в Новосибирске, Искитиме, Татарске, Куйбышеве, Болотном, а также в Барышевском и Ташаринском сельсоветах, сообщили в правительстве региона.

«Новосибирская область взяла на себя обязательства по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Планируем в ближайшие два года расселить 3 425 человек. На эти цели будет направлено 2,76 млрд рублей, основная сумма – 2,46 млрд рублей – это средства федерального бюджета, ещё 300 млн рублей будет направлено из средств муниципальных бюджетов. Первый транш в размере более 700 млн рублей Новосибирская область уже получила», – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

Как пояснил министр, Новосибирская область попала в число 20 регионов, участвующих в мероприятиях по ускоренному расселению за счёт успешной реализации программ расселения прошлых лет. По данным минЖКХ, в Новосибирской области по состоянию на 1 сентября 2021 года аварийными и подлежащими сносу признаны 1 276 многоквартирных домов, в которых проживают 24 565 человек. Сейчас расселено 422 дома с 7 139 жильцами, что составляет 27,5 % от общего объёма аварийного фонда.

Решение вопроса находится на контроле правительства Новосибирской области.

Для расселения из аварийного фонда в 2022-2023 годах планируется приобретать жильё на первичном и вторичном рынках, предполагается также строительство новых домов.

Сейчас аварийный жилищный фонд Новосибирской области расселяется с применением нескольких механизмов.

В рамках региональной адресной программы Новосибирской области, финансируемой за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и местных бюджетов муниципальных образований Новосибирской области — расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», которая финансируется из средств областного и местных бюджетов, расселению подлежат многоквартирные дома (в том числе дома блокированной застройки), признанные аварийными с 1 января 2012 года.

Третий механизм реализуется в рамках договоров развития застроенных территорий и реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству жилых домов.

С применением этих механизмов с 2019 года по 1 сентября 2021 года расселено 3 322 человека, проживающих в аварийном жилищном фонде площадью 52 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось о том, что более тысячи новосибирцев планируется расселить на пилотных территориях комплексного развития.