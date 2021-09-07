Более трёх тысяч жителей Новосибирской области расселят из аварийного жилья за два года благодаря ускоренной реализации нацпроекта

Юлия Моисеева
 
Дома, дом, жильё
Фото из архива "КС"

Более трёх тысяч человек планируется расселить из аварийного жилого фонда в Новосибирской области в 2022-2023 годах в рамках ускоренной реализации соответствующей программы. Как сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона, это стало возможным благодаря успешному расселению в течение прошлых лет.

В ближайшие два года из ветхого и аварийного жилья планируется расселить 3 425 человек в Новосибирске, Искитиме, Татарске, Куйбышеве, Болотном, а также в Барышевском и Ташаринском сельсоветах, сообщили в правительстве региона.

«Новосибирская область взяла на себя обязательства по ускоренному расселению граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Планируем в ближайшие два года расселить 3 425 человек. На эти цели будет направлено 2,76 млрд рублей, основная сумма – 2,46 млрд рублей – это средства федерального бюджета, ещё 300 млн рублей будет направлено из средств муниципальных бюджетов. Первый транш в размере более 700 млн рублей Новосибирская область уже получила», – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

Как пояснил министр, Новосибирская область попала в число 20 регионов, участвующих в мероприятиях по ускоренному расселению за счёт успешной реализации программ расселения прошлых лет. По данным минЖКХ, в Новосибирской области по состоянию на 1 сентября 2021 года аварийными и подлежащими сносу признаны 1 276 многоквартирных домов, в которых проживают 24 565 человек. Сейчас расселено 422 дома с 7 139 жильцами, что составляет 27,5 % от общего объёма аварийного фонда.

Решение вопроса находится на контроле правительства Новосибирской области.

Для расселения из аварийного фонда в 2022-2023 годах планируется приобретать жильё на первичном и вторичном рынках, предполагается также строительство новых домов.

Сейчас аварийный жилищный фонд Новосибирской области расселяется с применением нескольких механизмов.

В рамках региональной адресной программы Новосибирской области, финансируемой за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и местных бюджетов муниципальных образований Новосибирской области — расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

В рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», которая финансируется из средств областного и местных бюджетов, расселению подлежат многоквартирные дома (в том числе дома блокированной застройки), признанные аварийными с 1 января 2012 года.

Третий механизм реализуется в рамках договоров развития застроенных территорий и реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству жилых домов.

С применением этих механизмов с 2019 года по 1 сентября 2021 года расселено 3 322 человека, проживающих в аварийном жилищном фонде площадью 52 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось о том, что более тысячи новосибирцев планируется расселить на пилотных территориях комплексного развития.

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