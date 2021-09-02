Свыше тысячи новосибирцев расселят на пилотных территориях комплексного развития

В 2021 году в Новосибирске планируется запустить шесть пилотных площадок комплексного развития территории (КРТ). На них расселят свыше 1 тыс. жителей города, сообщил ТАСС замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

В Новосибирске в 2021 году запланирован запуск шести пилотных проектов комплексного развития территории, связанных со сносом аварийного жилого фонда. Ориентировочная площадь проектов составит 10 га.

«Для начала применения механизма комплексного развития территорий мэрией города Новосибирска определены шесть приоритетных территорий жилой застройки. <…> На указанных территориях планируется расселить 34 многоквартирных дома, в которых проживает более 1 тыс. человек», — сказал замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Замминистра уточнил, что мэрия Новосибирска определяет оптимальные границы приоритетных территорий. Предполагается создание трех площадок в Калининском районе, по одной — в Ленинском, Заельцовском и Октябрьском районах.

Он добавил, что о конкретных сроках и объемах инвестиций проектов говорить сейчас преждевременно, так как требуется определенный срок на отработку нового механизма. До конца текущего года новосибирские власти планируют принять постановление о КРТ в отношении приоритетных площадок.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что в регионе определены 25 территорий, подлежащих комплексному развитию. Общая площадь площадок составит свыше 191 га, на них планируется построить 4,26 млн кв. метров жилья. В регионе в начале июля утвердили критерии жилых домов для включения в комплексное развитие территорий (КРТ).

Напомним, в конце августа стало известно о том, что Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Новосибирской области о финансировании ускоренной программы расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Завершить программу планируется на два года раньше установленного срока.