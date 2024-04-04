Новосибирские власти сообщили о выполнении плана на 2024 год по обеспечению жильем детей-сирот на 83%. По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, на эти цели с начала года приобретено уже почти 200 квартир и оплачено более 100 жилищных сертификатов.

Пресс-центр городской администрации напоминает, что в Новосибирске существует два механизма обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: это может быть как покупка готового жилья, так и выдача жилищного сертификата.

На сегодняшний день, по данным городских властей, приобретено 192 квартиры на общую сумму более 700 млн рублей, 146 из них расположены в черте Новосибирска, еще 46 квартир — на территории Новосибирского района. Также с начала года было вручено 140 жилищных сертификатов, 107 из которых, на сумму более 500 млн рублей, уже оплатили.

Всего в Новосибирске, по актуальным данным, в получении жилья нуждаются 1818 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Практика закупочных процедур в 2024 году показала большое количество коммерческих предложений на рынке недвижимости. Департамент в состоянии увеличить количество приобретаемого жилья и выдачи жилищных сертификатов. По итогам работы в первом квартале 2024 года подготовлен проект обращения исполняющего обязанности мэра Новосибирска Олега Клемешова к губернатору Новосибирской области с предложением рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования на данные цели», — приводит цитату замначальника департамента по социальной политике мэрии, начальника управления по демографической политике Александра Лаухина пресс-центр.

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