Омбудсмен Новосибирской области Нина Шалабаева уходит со своего поста

Как стало известно «Континенту Сибирь», уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева покинет свой пост.



По данным двух источников «Континента Сибирь» в Законодательном собрании Новосибирской области, Нина Шалабаева досрочно покинет должность уполномоченного по правам человека в регионе.

Принять отставку новосибирского омбудсмена планируется на следующей сессии Заксобрания региона, которая состоится 28 октября. После этого будет проведена конкурсная процедура по выбору нового уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. Информации о том, кто может занять этот пост, пока нет.

Отметим, согласно проекту повестки дня 13 сессии Законодательного Собрания Новосибирской области, Нина Шалабаева написала заявление о сложении полномочий.

Нина Шалабаева родилась 2 сентября 1948 года. Имеет высшее юридическое образование. Впервые на должность уполномоченного по правам человека в Новосибирской области вступила в 2013 году, позже, в 2018 году была вновь переизбрана на пост омбудсмена.

До 2013 года Нина Шалабаева, в частности, занимала должность заместителя председателя избирательной комиссии региона, была руководителем аппарата Новосибирского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

«Континент Сибирь» в течение дня пытался получить комментарий Нины Шалабаевой, однако журналисту издания так и не удалось связаться с омбудсменом.