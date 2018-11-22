Нина Шалабаева вновь заняла пост новосибирского омбудсмена

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выбрали уполномоченного по правам человека в регионе. Им стала действующий омбудсмен Нина Шалабаева.

На очередной сессии Законодательного собрания депутаты переизбрали Нину Шалабаеву на должность уполномоченного по правам человека Новосибирской области.

Зампредседателя конкурсной комиссии Заксобрания региона Игорь Гришунин отметил заслуги Нины Шалабаевой перед областью и уточнил, что комиссия рекомендовала к назначению именно ее кандидатуру.

В результате тайного голосования большинство депутатов поддержали кандидатуру Нины Шалабаевой. Из 61 народного избранника, 56 – отдали свои голоса за нее.

После это, переизбранный омбудсмен принесла присягу, поклялась защищать права и свободы граждан, а также поблагодарив депутатов за доверие.

Нина Шалабаева имеет высшее юридическое образование. Занимала должность заместителя председателя избирательной комиссии региона, была руководителем аппарата Новосибирского отделения ассоциации юристов России.

Напомним, в Законодательном собрании 15 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по выборам уполномоченного по правам человека. Члены комиссии рассмотрели две кандидатуры – действующего уполномоченного по правам человека Нину Шалабаеву, которую выдвинула Общественная палата региона, и регионального координатора «Школы грамотного потребителя» Светлану Миронову, которую предложила депутат Заксобрания Дарья Украинцева. Обе кандидатуры были одобрены для внесения в список для тайного голосования.

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