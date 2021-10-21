Новосибирские муниципальные бани передадут частным инвесторам

Муниципальные бани Новосибирска продолжат работу в существующем формате до апреля 2022 года, после этого их планируется передать частным инвесторам для финансирования ремонта зданий. Чтобы привести учреждения в нормативное состояние, потребуется почти 300 миллионов рублей, сообщили в мэрии.

Мэрия Новосибирска планируется заключить инвестиционные соглашения для ремонта шести бань, принадлежащих муниципальному бюджетному учреждению «БХ «Сибирячка». На балансе муниципалитета они останутся до апреля 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, сейчас муниципалитет ежегодно выделяет баням 22 млн руб. на компенсацию затрат – это компенсационная разница по входному билету до его себестоимости и возмещение льготной цены для определённых категорий граждан, которая составляет 50% от стоимости билета. В 2021 году из-за снижения доходов в результате «коронавирусных» ограничений мэрия направила учреждениям дополнительно 16 млн руб.

По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина, без этих субсидий работа бань была бы убыточна. Витухин также отметил, что ежедневная эксплуатация учреждений может быть небезопасна в виду износа зданий.

Согласно расчётам, сделанным на основании экспертных заключений, ремонт шести зданий составит 289,8 млн руб. Как отметил Виталий Витухин, ни один концессионер не согласится вкладывать в проект такую сумму, поэтому изначально задуманный вариант с заключением концессионных соглашений был исключён.

«На рабочей группе было принято решение о заключении инвестиционных договоров — три договора по двум баням в каждом. Если инвестор готов взять экономически привлекательную баню — пожалуйста — берите, но с нагрузкой в виде менее привлекательной», — приводит слова начальника департамента пресс-служба мэрии Новосибирска.

В числе наиболее популярных у горожан бань Витухин назвал бани № 36 на улице Петропавловской, № 7 на улице Гурьевской и № 3 на улице Беловежской. Остальные бани — „Бодрость“ на улице Первомайской, № 26 на улице Чекалина и № 22 на улице Смоленской, по словам руководителя департамента, будут менее интересны для инвестора.

Виталий Витухин также подчеркнул, что новосибирцы хотели бы видеть здания бань на привычных местах.

Как сообщили в муниципалитете, до апреля 2022 года около половины сотрудников шести городских бань заключат с мэрией срочные договоры, остальные работники пойдут под сокращение. Также до этого срока учреждения продолжат работать дважды в неделю по скользящему графику. Действующие льготы на этот период сохранятся.

Напомним, что планы по передаче муниципальных бань в концессию появились у мэрии ещё в 2015 году, а первые разговоры об этом начались в 2010-м, когда из-за аварийного состояния закрылась баня на улице Объединения.

В 2019 году по концессионному соглашению ремонтировалась общественная баня №23 в Первомайском районе Новосибирска. Концессионный договор на работы был заключён с компанией «Объединение 24» в конце 2018 года.