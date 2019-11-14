12 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал выполнение своих поручений, касающихся благоустройства и реконструкции ключевых объектов в Первомайском районе города. Кроме того, мэр оценил готовность к работе общественной бани, ремонт которой идет в соответствии с концессионным соглашением.

Концессии в Новосибирске стали своеобразной палочкой-выручалочкой для сохранения муниципальных объектов в рабочем состоянии в ситуации дефицита городского бюджета. На уходящей неделе в тестовом режиме заработал реконструированный в соответствии с концессионным договором еще один банный комплекс в Первомайском районе. По словам Анатолия Локтя, побывавшего на объекте, механизм привлечения частного капитала, выбранный мэрией для решения инфраструктурных задач, оказался эффективным.

Общественная баня № 23, расположенная на ул. Вересаева, 2б в Первомайском районе, — один из тех объектов, которые в 2018 году муниципалитет решил передавать в нагрузку при сдаче в концессию к более востребованным, расположенным в местах с высоким трафиком муниципальным учреждениям этого типа. Эта баня стала тем самым убыточным довеском к комплексу № 25 по ул. 25 лет Октября в Калининском районе. Последние годы работала она только четыре раза в неделю и оставалась нерентабельной. Однако закрыть ее было нельзя, так как для жителей частного сектора в этом микрорайоне данное заведение было необходимо.

Спасти банный комплекс для горожан взялась компания «Объединение 24», с которой в октябре прошлого года был заключен концессионный договор. Концессионер обязался закончить реконструкцию двух зданий за три года, оснастить их необходимым современным оборудованием и мебелью в полном объеме за счет собственных средств. Кроме того, концессионер должен выплачивать по 394,4 тысячи рублей в год в муниципальный бюджет.

Построенный в 1977 году банный комплекс № 23 нуждался в капитальном ремонте. Согласно технической оценке, проведенной в 2017 году, износ здания составлял более 45%. На его стенах появились трещины, частично разрушилась кладка, отсутствовала приточная вентиляция, а система водоснабжения находилась в плачевном состоянии. «Кирпичи в руках рассыпались в пыль, — напомнила журналистам управляющая банным комплексом Татьяна Загоруйко. — От здания осталось только пять несущих стен. Затраты на ремонт выросли практически вдвое. Объем инвестиций на сегодняшний день уже составил более 20 миллионов рублей».

Как рассказала Татьяна Загоруйко, демонстрируя отремонтированные помещения руководству города, на сегодня проведена реконструкция банного комплекса с заменой всех систем жизнеобеспечения: электрики, водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции, системы пожарной сигнализации и пожаротушения. Были усилены фундамент, несущие конструкции, перекрытия и стены, отремонтирована кровля, заменены двери и окна, оборудование, мебель. Также практически завершены отделочные работы, ведется благоустройство территории. В ближайшее время компания займется облицовкой фасада, чтобы придать зданию соответствующий хорошей деревенской бане вид.

Оценивая готовность социально важного объекта, реконструируемого за счет средств инвестора, мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил: «Несколько лет назад был поднят вопрос, за счет чего будем содержать в надлежащем состоянии городские бани. Ликвидировать их мы не имеем права. Во-первых, это традиция. Во-вторых, есть определенные санитарные нормы, которые необходимо соблюдать. Поэтому было заключено концессионное соглашение. Рассчитывали, что банный комплекс будет отремонтирован в течение трех лет, а на деле оказалось в три раза быстрее. Еще два месяца назад это было непрезентабельное здание, а сейчас выглядит очень достойно».

Сегодня банный комплекс принимает первых клиентов. Пока в тестовом режиме. Здесь работают два отделения: мужское, рассчитанное на 36 человек, и женское — на 24. В каждом, помимо зон отдыха с удобными диванами и кабинками, разделенными «ручейком» из гальки для массажа стоп, есть бассейны размером 3 х 4, а в женском отделении даже соляная пещера.

Банный комплекс работает в тестовом режиме с 9:00 до 23:00. Четыре дня в неделю с 10:00 до 17:00 бани могут посещать льготные группы населения — это одно из условий концессионного соглашения. Стоимость — 110 рублей в час. Льготы предоставляются пенсионерам и инвалидам, дети до 7 лет — бесплатно. Официальное открытие планируется в начале 2020 года.

Следующим поручением мэра этим летом было благоустройство в сквере 25-летия Победы и ремонт тротуара на автодорожном мосту по улице Эйхе в Первомайском районе.

В канун 75-летия Победы приведение в порядок мест памяти — одна из важнейших задач муниципалитета. Первым этапом благоустройства сквера в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне стало строительство смотровой площадки, откуда открывается замечательный вид на реку Иню. В следующем году в сквере будут реконструированы тротуары, высажены цветники и газоны, созданы малые архитектурные формы и обновлены наружное освещение и ограждения.

«Смотровая площадка фактически положила начало благоустройству набережной реки Ини в Первомайском районе. Получилось очень красивое место, с которого открывается великолепный вид», — отметил мэр Анатолий Локоть.

В этом году также по поручению главы города отремонтирована пешеходная часть моста на улице Эйхе, построенного еще в 1968 году. С одной стороны моста полностью обустроен проход для людей, установлено ограждение. Кроме того, были отремонтированы части опор сооружения и укреплен берег. Мэр убедился, что ремонтные работы в завершающей стадии, также отметил, что застройщик жилого комплекса, расположенного рядом с мостом, учел замечания и провел укрепление берега возле своего объекта. «Летом мы обратили внимание застройщика на состояние береговой линии, сегодня видим, что замечания мэрии устранены», — отметил глава города.

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