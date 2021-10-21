Группа «ВИС» объяснила затягивание строительства поликлиник в рамках ГЧП в Новосибирске

Проекты семи поликлиник, которые планируется построить в Новосибирске в рамках государственно-частного партнёрства, прошли ряд дополнительных согласований, в результате чего задержались на стадии прохождения госэкспертизы. Реализующая проект ГЧП группа «ВИС» не исключила корректировки изначальных сроков его реализации.

Проект ГЧП по строительству семи поликлиник в Новосибирске претерпел ряд изменений, которые сказались на сроках подготовки и оценки проектной документации по каждому из медучреждений. Об этом «Континенту Сибирь» сообщила группа «ВИС» 21 октября.

Как рассказали в пресс-службе компании, этих изменений потребовал ряд вступивших в силу нормативных документов. Кроме того, появилась необходимость в увеличении площадей поликлиник.

«Проведена масштабная работа по внесению изменений в технико-экономические параметры (ТЭП) всех семи объектов, проделанная совместно публичным и частным партнёрами проекта. Результатом этой работы стала актуализация медико-технических заданий применительно под потребности каждого учреждения здравоохранения», — сообщили в компании.

При корректировке проектов, в частности, были учтены новые рекомендации минздрава РФ. Например, поликлиника с проектной посещаемостью более 600 человек в сутки должна быть оснащена аппаратом МРТ. Кроме того, ряд изменений коснулись организации онкологической медпомощи, а также проведения диспансеризации и профосмотров.

Помимо этого, по данным компании, появилась необходимость в увеличении мощностей некоторых поликлиник.

«В общей сложности площадь увеличилась с 72 тыс. кв. метров до 87 тыс. кв. метров, что фактически сопоставимо с увеличением всего ГЧП-проекта на ещё одну поликлинику», — сообщает группа «ВИС».

Вместе с увеличением проектных площадей появилась необходимость в увеличении состава и количества медицинского оборудования и строительных материалов. В группе «ВИС» также подчеркнули, что компания взяла на себя присоединение объектов к инженерным сетям, чего не предполагает соглашение о ГЧП.

«Всё это нашло отражение в текущих проектах поликлиник и потребовало дополнительного времени для согласования со всеми ответственными ведомствами», — резюмировали в компании.

Как отметили в группе, о срыве сроков строительства речи не идёт, однако их корректировка не исключена.

«Сроки реализации проекта закреплены в действующем на сегодняшний день соглашении о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Их корректировка возможна только после получения заключений госэкспертизы по всем проектам поликлиник с учётом рекомендованных экспертизой сроков строительства», — сообщили в пресс-службе группы «ВИС».

Сейчас, по информации компании, эксперты одобрили пять поликлиник: № 2, 7, 18, 22 и 27 в Кировском, Октябрьском, Ленинском и Заельцовском районах. По двум оставшимся поликлиникам №13 и №16 заключения ожидаются до конца года.

Напомним, ООО «Седьмая концессионная компания», входящая в группу «ВИС», реализует проект по строительству зданий для семи поликлиник в Новосибирске по соглашению о государственно-частном партнёрстве, заключённом в 2018 году. Инвестиционная стоимость проекта составляет около 9 млрд руб.

Изначально строительство медучреждений было запланировано на 2020 год, однако было перенесено на год по инициативе исполнителя. В марте губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что все поликлиники будут введены в эксплуатацию до конца 2022 года, что соответствует изначально обозначенным срокам.