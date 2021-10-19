19:36
Замминистра ЖКХ Новосибирской области арестован на два месяца
18:33
Сибирские регионы возглавили антирейтинг нарушителей в сфере охраны леса
17:54
Управление Генпрокуратуры по СФО возглавил бывший зампрокурора Забайкалья
17:22
За сутки COVID-19 выявили у 257 жителей Новосибирской области
16:29
В Новосибирской области решается вопрос о ликвидации последнего ГУПа
16:04
Экс-замглавы администрации Линёво Новосибирской области предстанет перед судом за мошенничество
16:04
Мэр Новосибирска пригрозил увольнением начальнику управления автомобильных дорог
15:38
Анатолий Локоть раскритиковал подрядчиков за «пылевую завесу» во время дорожных работ в центре Новосибирска
14:51
Стало известно, сколько продлится режим «черного» неба в Новосибирске
14:31
Почти 200 дольщиков получили квартиры в доме, достроенном при поддержке правительства Новосибирской области
14:15
Губернатор Усс и президент «Норникеля» вернулись к обсуждению планов по развитию Норильска
14:11
На стройплощадке новой ледовой арены в Новосибирске увеличено число рабочих
13:32
Новую концепцию «умных» остановок разработали в Новосибирске
13:30
Снижение административного давления обсудили бизнесмены Новосибирской области
12:34
Мэрия Новосибирска решила расторгнуть договор с ЧОПом после инцидента на Монументе Славы
12:22
Танцевальным перформансом открылся фестиваль актуального театра ХАОС в Новосибирске
12:15
Брачный договор главы новосибирской группы «Кварсис» признан недействительным
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Директор ООО «СибПроектСтрой», г. Омск
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.