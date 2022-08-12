46 млн рублей потратят на строительный контроль первого этапа Восточного обхода

Новосибирские власти направят более 46 млн рублей на осуществление строительного контроля завершения первого этапа Восточного обхода.

Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по проведению строительного контроля на объекте размещена на сайте госзакупок 11 августа, заказчиком выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства».

Согласно документам, победитель конкурса проведет строительный контроль по завершению строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска. Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал о результатах аукциона по возведению первого этапа обхода в рамках этапа 1Г. Победителем торгов стал «Новосибирскавтодор», выступающий подрядчиком по строительству этапов 1А, 1Б и 1В. Стоимость работ составляет более 3,5 млрд рублей.

«Основной целью осуществления строительного контроля при строительстве автомобильных дорог является недопущение приемки дорожно-строительных работ, выполненных с нарушением требований проектной документации, утвержденной в установленном порядке, и требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», — указано в документах к техническому заданию.

В рамках контракта победитель конкурса проведет строительный контроль, в частности, подготовительных работ, обустройства дорожной одежды и освещения, системы водоотведения, переустройства коммуникаций и другого. В число объектов, подлежащих контролю, входят дорожные конструкции, мосты, путепроводы, тоннели, объекты энергоснабжения и прочее.

Отметим, подать заявки на участие в конкурсе можно до 29 августа, определить подрядчика по контракту планируется 2 сентября. Начать выполнение работ победитель конкурса должен с 1 января 2023 года, завершение работ запланировано на 30 октября 2024 года.