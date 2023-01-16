Президент Владимир Путин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили социально-экономическое лидерство региона

Владимир Путин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече затронули тему социально-экономического развития региона. Президент пообещал содействие в развитии ряда крупных проектов.

16 января президент РФ Владимир Путин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретились в онлайн-формате. На встрече затронуты темы социально-экономического положения Новосибирской области и дальнейшие перспективы региона.

«Андрей Александрович, чего говорить, Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные», — начал встречу глава Российской Федерации.

По словам губернатора, «в течение последних пяти лет Новосибирская область поддерживает высокие темпы социально-экономического развития», По основным показателям регион превышает среднероссийские цифры в два и более раза. Травников отметил, что ВРП за пять лет без учёта инфляции в сопоставимых ценах вырос более чем на 11%, рост промышленности — 122,8%.

С 2017 года в Новосибирской области увеличился объем инвестиций, общая сумма превысила 330 млрд рублей. Доходная часть консолидированного бюджета за этот период выросла в 2 раза, в том числе по собственным доходам – в 1,5 раза.

Андрей Травников отметил большую роль Новосибирской области в специальной-военной операции. Так, финансовая подушка региона помогает противостоять санкциям и принимать антикризисные меры, а также оказывать помощь армии и Росгвардии, поддержку муниципалитетам и жителям ДНР и ЛНР.

Травников рассказал, что большая часть помощи поступает из федерального бюджета. При этом регион задействует и собственные средства. Однако у властей не хватает времени на бюрократические издержки, поэтому приходится принимать срочные решения.

«Экономика региона на санкции отреагировала спокойно. Она у нас очень диверсифицирована, без зависимости от отдельных отраслей. Санкции практически не повлияли на ситуацию на рынке труда, она стабильная, безработица даже снизилась, сохраняется нехватка персонала практически во всех отраслях», — поделился информацией о социально-экономическом положении Новосибирской области глава субъекта.

Губернатор уточнил, что доходная часть бюджета остается стабильной, что позволяет принимать дополнительные социальные решения. Например, в течение 2022 года проиндексированы зарплаты бюджетников и соцпомощь на 10%.

«Объёмы производства в целом хорошие, загрузка промышленности хорошая. Из-за высоких ставок по кредитам весной инвестиционная активность несколько, так скажем, встала на паузу, но потом все проекты возобновились, ни один инвестпроект не остановлен», — сообщил президенту Травников.

При этом Андрей Травников поблагодарил генпрокуратуру, правительство и лично президента за помощь в решении проблемы обманутых дольщиков. До конца 2023 года планируется решить проблему 12 тысяч семей, которые ждут жилье в 90 домах.

Также губернатор рассказал об успешной реализации национальных проектов в регионе. По словам Травникова, область идет на опережение, не дожидаясь решения из федерального центра. Ранее в этот же день глава региона проводил оперативное совещание по росту и промежуточным итогам нацпроектов.

Большое внимание на встрече уделено проблемам здравоохранения. Травников сообщил об успехах региона в этой отрасли, однако Владимир Путин напомнил о заболеваемости туберкулезом в Новосибирской области.

Отдельное внимание во время встречи Андрей Травников уделил реализации СКИФа, программе «Академгородок 2.0», строительству нового терминала в Толмачево.

«Вокруг аэропорта развивается мощная сопутствующая инфраструктура. Введён крупнейший логистический центр «Почты России», введено несколько логистических центров крупных интернет-магазинов, цех бортового питания и реконструкция взлётно-посадочной полосы», — рассказал глава региона президенту.

Владимир Путин похвалил положительные изменения в регионе. Однако президент подчеркнул необходимость активно участия Травникова в реализации проектов в Академгородке и обеспеченности школьной инфраструктуры.

«Всё-таки здесь ещё есть над чем работать. Почти 30 процентов школ должны работать сегодня в две смены, и просил бы Вас уделить этому особое внимание», — уточнил Владимир Путин.

Президент закончил встречу тем, что просьбы Травникова о содействии в развитии аэропорта Толмачёво, строительстве восточного обхода Новосибирска, а также реконструкции автодороги «Иртыш» будут направлены в правительство для дальнейшей проработки.

Напомним, что ранее аэропорт Толмачево установил рекорд по количеству пассажиров в 2022 году.