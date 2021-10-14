С 16 по 31 октября в Красноярске развернется знаковое культурное событие – фестиваль Дмитрия Хворостовского, который подарит публике уникальные концерты звезд мировой сцены и масштабную оперную премьеру. Но это – далеко не всё, чем фестиваль будет удивлять жителей и гостей Красноярского края.

Впервые фестиваль Дмитрия Хворостовского состоялся в октябре 2019 года и по праву занял свое место на музыкальной карте мира. Не менее ярким фестиваль обещает быть и в этом году – в программе заявлены выставки, кинопоказы, концерты и, конечно же, премьера оперного спектакля.

«После успеха Фестиваля Дмитрия Хворостовского в 2019 году мы размышляли о его будущем, и появилась идея, что украшением и тематическим центром Фестиваля должна стать масштабная оперная постановка в Красноярском театре оперы и балета. Особенно значимо, что спектакль должен быть создан в сотрудничестве с красноярскими творческими силами на сцене, где состоялся оперный дебют самого Дмитрия Хворостовского. На мой взгляд, очень важно, чтобы на его родине, в театре, который носит его имя, формировалось наследие фестиваля», – рассказывает «Континенту Сибирь» художественный руководитель фестиваля Антон Левахин.

Так, центральным событием фестиваля этого года станет премьера оперы Моцарта «Дон Жуан». Творческий коллектив, собранный по всему миру, во главе с австрийским режиссером и драматургом Михаэлем Штурмингером покажет спектакль на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Но к «Дон Жуану» мы вернёмся немного позже и пока поговорим о первом фестивальном дне.

16 октября, в день рождения Дмитрия Хворостовского, на сцене Красноярской краевой филармонии фестиваль откроется шедевром Петра Ильича Чайковского – оперой «Иоланта». Заглавную партию в ней впервые исполнит одна из самых ярких выпускниц Молодежной оперной программы Большого театра России Мария Мотолыгина. В концерте также примут участие солисты Большого театра, Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского. За пульт Красноярского академического симфонического оркестра встанет его главный дирижер и художественный руководитель Владимир Ланде.

Второй день фестиваля будет наполнен уже другим, непохожим на первый день, творчеством – здесь публика в рамках цикла «Лучшие голоса мира» услышит сольный концерт Луки Пизарони, одного из самых харизматичных бас-баритонов нашего времени, и пианиста Кристиана Коха. Артисты представят многогранную программу из сочинений итальянских, французских, австрийских и американских композиторов.

А та самая оперная постановка фестиваля – премьера «Дон Жуан» будет представлена публике 21, 22, 23, 26 и 27 октября на сцене Красноярского государственного театра оперы и балета в исполнении международного творческого коллектива. Над спектаклем работала целая плеяда профессионалов мирового уровня: музыкальный руководитель и дирижер Петер Феранец, ассистент дирижера и ответственный концертмейстер Кристиан Кох, режиссер-постановщик Михаэль Штурмингер, художники-постановщики Ренате Мартин, Андреас Донхаузер и Ахсар Муриев, а также художник по свету Эй Джей Вейссбард. Роли в спектакле исполнят солисты Красноярского театра оперы и балета, а также приглашенные звёзды: Сэмюэль Дэйл Джонсон, Лука Пизарони, Мария Мотолыгина, Татьяна Хайзушова, Эудженио Мария Деджакоми, Александр Нестеренко и Рауф Тимергазин.

Но уникальная премьера – это лишь начало большого проекта. Опера «Дон Жуан» стала стартовой точкой образовательной программы Дмитрия Хворостовского. К слову, она уже начала свою работу в Красноярском театре оперы и балета: именитые мастера провели прослушивание и пригласили лучших для участия в мастер-классах.

«Образовательный компонент всегда присутствовал в генетике Фестиваля. Когда мы начинали работу над проектом, мы всерьез задумались, как выстроить работу с исполнителями и погрузить их в материал, правильно донести его особую стилистику. Изначально мы думали о Конкурсе Дмитрия Хворостовского, запланировали его проведение в прошлом году, но из-за пандемии он не состоялся. Сегодня время изменилось, и возможность перемещения стала очень непредсказуемой, поэтому проведение Конкурса пока откладывается. Но в конкурсе важно зафиксировать достижение, и​ участник конкурса, получив признание жюри, уезжает. Понимание этого сподвигло меня задуматься, как решить сложную задачу, помочь красноярским талантливым артистам выйти на высокий уровень и творить при этом на родине, у себя дома, имея все возможности для творческой реализации. И тогда я обратился к внутренней стороне подготовки оперного спектакля. Образовательная программа Дмитрия Хворостовского – это самостоятельный и масштабный проект, который всесторонне повысит исполнительское мастерство артистов», – говорит Антон Левахин.

По словам худрука фестиваля, образовательная программа не ограничивается подготовкой премьеры, и организаторы приглашают в Красноярск ведущих мировых специалистов, создают условия, чтобы артистам и исполнителям никуда не нужно было уезжать.

«Для постановки этого спектакля в Красноярском театре оперы и балета мы провели обширный кастинг и нашли кандидатов с прекрасными голосами. Артисты обмениваются опытом, получают мотивацию, открывают в себе возможности, о которых даже не подозревали, получают знания, навыки, к которым они в иных условиях не имели бы доступа. Помимо дирижера, педагога-концертмейстера, преподавателя по вокалу мы пригласили из Италии специалиста, который обучает артистов итальянскому языку. Так у артистов формируется совершенно другое отношение к себе, делу, которым они занимаются не только благодаря профессиональному росту, но и собственному личностному развитию, – отмечает Антон Левахин. – К слову, ответственный концертмейстер Кристиан Кох преподает в Университете музыки и искусств города Вены – Венской консерватории, а режиссер-постановщик Михаэль Штурмингер является профессором Венского университета музыки и исполнительского искусства – крупнейшей Консерватории Австрии, старейшего учебного заведения в мире. По результатам прослушиваний они выразили желание предоставить нескольким студентам возможность поступить в аспирантуру в Вене».

Худрук фестиваля добавляет, что, работая над программой и постановкой оперы «Дон Жуан», он не ставил преград для творческого воплощения этой идеи и не создавал себе никаких препятствий: «Мир Фестиваля и поле его воздействия расширяются, к нам приобщается все больше талантливых и увлеченных людей».

24 октября публика сможет насладиться уже другими красками фестиваля – в этот день в рамках цикла «Лучшие голоса мира» состоится сенсационный гала-концерт одной из самых известных певиц современности Дианы Дамрау и блистательного Николя Тесте. Артисты представят публике неповторимую программу – «Королевы и Короли оперы». В концерте прозвучат шедевры итальянской и французской музыки XIX века: арии из «Семирамиды» Джоаккино Россини, «Царицы Савской» Шарля Гуно, «Нормы» Винченцо Беллини и «Дон Карлоса» Джузеппе Верди.

Следующим интересным событием фестиваля станет концерт, посвященный 130-летию со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева: 28 октября на сцене Большого зала филармонии прозвучат увлекательная симфоническая сказка «Петя и Волк» и фрагменты из симфонических сочинений великого русского классика XX века.

В предпоследний день фестиваля, 30 октября, австралийский баритон Сэмюэль Дэйл Джонсон исполнит избранные арии из альбома Дмитрия Хворостовского Arie antiche («Старинные арии»), а также немецкие и австралийские произведения. А 31 октября программу фестиваля завершит торжественный гала-концерт, где прозвучат известные и незабываемые оперные сцены и произведения, прославившие Дмитрия Хворостовского.

«Фестиваль – это энергия сотворчества, – замечает Антон Левахин. – При этом его организация – большой и важный опыт не только для всех, кто вовлечен в процесс созидания, но и для публики и всего города, так как ключевая идея Фестиваля заключается в том, что он принадлежит Красноярску и его жителям».

Фестиваль Дмитрия Хворостовского учрежден в 2019 году по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса и родителей певца – Людмилы Петровны и Александра Степановича Хворостовских. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля – Антон Левахин.