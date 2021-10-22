В Красноярске представят балет, который исчез со сцен России более века назад

Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского готовит масштабную премьеру — реконструкцию утерянного романтического балета «Катарина, или Дочь разбойника» Цезаря Пуни. Российский зритель не видел эту постановку более ста лет, но коллектив Красноярского театра решил вернуть незаслуженно забытое произведение публике. О том, как возникла идея реконструкции балета, какая работа была проделана и что удивительного ждет красноярцев на ноябрьской премьере, в интервью «Континенту Сибирь» рассказал художественный руководитель театра, заслуженный артист России и автор идеи возрождения «Катарины» СЕРГЕЙ БОБРОВ.

— Сергей Рудольфович, что подтолкнуло вас заняться реконструкцией балета, который не шел на театральных сценах России внушительное количество лет?

— Идея реконструировать балет «Катарина, или Дочь разбойника» крутилась у меня в голове продолжительное время. Не так давно, три года назад, весь балетный мир праздновал двухсотлетие балетмейстера Мариуса Петипа, и я, изучая его труды, наткнулся на историю, что он в свое время делал реконструкцию этого балета. Творчество автора «Катарины», балетмейстера Жюля Перро, меня интересовало тоже, и я пытался понять, почему он, поставив такое количество популярных балетов, среди которых «Жизель», «Корсар» и «Эсмеральда», последние 30 лет своей жизни провел в стороне от искусства. Возможно, именно это стало причиной того, что некоторые его хиты не сохранились — некому было их поднимать, реконструировать и продвигать, и успешный когда-то балет «Катарина, или Дочь разбойника» был незаслуженно забыт тоже. Так и пришла мысль его возродить. Вообще, у «Катарины» богатая и интересная история — это первый балет, где главным героем является женщина, и через эту постановку прошли все известнейшие балерины мира.

— Катарина ведь не просто главная героиня спектакля — это очень хара́ктерный, боевой персонаж. Поэтому не могу не спросить: как на идею поставить такой балет отреагировали балерины театра, которым предстоит исполнить роль Катарины?

— Реакция была очень позитивной. Вообще, хочу отметить, что все балерины XIX века мечтали иметь этот балет в своем репертуаре, и в свои бенефисы они хотели станцевать именно Катарину. Конечно, сначала у наших актрис вместе с интересом возникло некоторое непонимание — это же больше ста лет прошло, и вдруг мы воссоздаем балет. Но сейчас, уже ближе к премьере, у балерин возникает и здоровая конкуренция, и свои уникальные детали образа, что очень здорово. Каждая ищет в этом балете себя.

— Расскажите о поисках исторического материала — как его собирали и приводили к единому целому?

— Мы долго работали над историческими справками, которые нельзя просто взять и найти в интернете, и наша помощница Ольга Федорченко, у которой, кстати, по Жюлю Перро и Цезарю Пуни есть целая диссертация, работала в библиотеке Санкт-Петербурга и все факты, которые только находила, присылала нам. Большую роль вносит в реконструкцию балета и Большой театр. Поскольку еще в 1895 году «Катарина» шла в Большом, мы обратились к его директору Владимиру Урину с просьбой помочь нам с нотной партитурой — в те времена балеты репетировали не под фортепиано, а под скрипку, и мы хотели узнать, не сохранились ли у театра скрипичные ноты. И нашлось огромное количество музыкального материала. Мы обнаружили, что в Риме и Милане по скрипичным нотам делали интерпретацию для клавира, но мы все же искали оригинал, поэтому остановились на скрипичных материалах Большого театра. Над спектаклем также работает заслуженная артистка России Юлиана Малхасянц. Она понимает, что такое исторический балет, и мы реконструируем сцены «Катарины» доподлинно, точно по либретто. Вообще, танцы в XIX веке отделялись от жестов, своеобразных диалогов героев, и мы в постановке реконструируем и повторяем эту условность, эти диалоговые жесты. Конечно, хореография будет новой, так как версия того времени не сохранилась, но мы создадим ее именно в стиле того периода. Еще, например, мы делаем три финала, потому что исторически их было несколько, они были разные, и эти три разных финала — трагический, драматический и счастливый — мы воссоздаем на нашей сцене, причем в одном спектакле. Чтобы рассказать зрителю об этих финалах, мы используем таблички, своеобразные субтитры, где перед началом картины балета будет написано, какой финал — какого года, в каком театре и какой балериной он был представлен.

— Кстати, Юлиана Малхасянц, делясь впечатлениями о работе над балетом, говорила, что «это будет интересная реконструкция, в которой есть некая прелесть XIX века с очень эффектными помпезными декорациями и костюмами, чего сегодня не хватает в академическом театре». Расскажите о костюмах и декорациях поподробнее — какими они будут? Технически современными или повторяющими декорации постановок давних лет?

— Художник-декоратор Большого театра Альона Пикалова изучила все версии «Катарины», которые были поставлены в театрах, и особенно версию балета Большого театра и декорации знаменитого сценографа Карла Вальца, который делал декорации к первому «Лебединому озеру». Мы поставили себе главную задачу — декорации должны быть грандиозные, соответствующие балету XIX века. Сегодня в театрах декорации создают на мягких «задниках» или с помощью современной проекции, а мы решили сделать декорации максимально приближенными к подлинным. А в основе костюмов лежат эскизы художника Евгения Пономарёва, который делал версию костюмов для «Катарины» 1888 года в Мариинском театре. Эти великолепные костюмы сохранились, и, ориентируясь на них, мы создаем в цехах театра свои. Конечно, Елена Зайцева, художник по костюмам, вносит в них свою неповторимую черту, но сохраняет то, что было сделано Евгением Пономарёвым.

— И ведь идея действительно впечатляет масштабами работы. Столько лет прошло с последнего показа спектакля, столько было утеряно, и театр с необыкновенной скрупулезностью подошел к восстановлению балета. Вы ведь даже живописную афишу к премьере решили снять на реальной местности, а не создать ее с помощью компьютерной графики.

— Все так. В либретто к балету Жюль Перро использовал реальную историю пленения художника XVII века Сальватора Розы. Но роль художника в нашей постановке шире — для оформления сцены мы будем использовать сюжеты его картин. когда мы работали над идеей оформления сцены, мы наткнулись на картину Розы «Грот с каскадами», пейзажи которой напомнили нам о скале «Арка» на Торгашинском хребте в окрестностях Красноярска. Поэтому снимать фото для афиши мы решили именно в этом знаковом для нас месте.

— Сергей Рудольфович, а как отреагировали на возвращение «Катарины» театральные и музыкальные критики?

— Конечно, о прогнозах никто не говорит — балет просто хотят увидеть своими глазами. На идею реконструировать постановку профессиональное сообщество отреагировало словом «едем!».

— Насколько красноярская публика гибка к подобным решениям? Готова ли она увидеть не совсем привычное для современного театра зрелище?

— Я думаю, что наша публика готова. Мы недавно ставили версию балета «Раймонда», а это очень академическая версия, и публика его прекрасно поддержала. Вообще, красноярская публика интересуется полнометражной постановкой, тогда как одноактные, современные вещи пользуются чуть меньшим спросом. Наша публика отдает предпочтение большим балетам, поэтому мы верим, что зрители получат от посещения «Катарины» истинное удовольствие.

В 2021 году исполняется 175 лет со дня первой постановки балета «Катарина, или Дочь разбойника» Цезаря Пуни — впервые балет был представлен в Лондоне в 1846 году. На протяжении XIX века постановка была популярна и неоднократно ставилась в России, несколько раз — в Большом и Мариинском театрах и за рубежом. Российская премьера «Катарины» прошла в петербургском Большом театре в 1849 году.