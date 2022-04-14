Маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра выступят в Новосибирске 27 апреля в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля. Музыканты исполнят произведения Александра Скрябина, Игоря Стравинского и других известных композиторов.

В Новосибирск на гастроли приедет оркестр Мариинского театра под управлением знаменитого дирижёра Валерия Гергиева. Музыканты дадут один концерт в Концертном зале имени А.М. Каца 27 апреля в 20.30 в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля.

Как сообщается на официальном сайте Новосибирской государственной филармонии, Пасхальный фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, министерства культуры РФ и «по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла».

Фестиваль пройдет в разных городах России с 18 апреля по 9 мая. Выступления участников будут приурочены к памятным датам страны, а также юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев. Также на фестивале исполнят произведения композитора Родиона Щедрина, который празднует в 2022 году свой юбилей.

Отметим, что программа выступления оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Новосибирске пока уточняется. Цена билетов, как следует из информации на сайте Новосибирской филармонии, составляет от 1200 до 3500 рублей.

Напомним, 28 марта Новосибирский симфонический оркестр побывал на гастролях в Москве, где исполнил произведения Чайковского на ведущей академической сцене России в Московской филармонии.