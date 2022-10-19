Фестиваль Дмитрия Хворостовского в Красноярске завершит выступление худрука Мариинского театра

В Красноярске с 8 по 23 октября проходит традиционный фестиваль, посвящённый памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского. В один из заключительных дней мероприятия на сцену краевой филармонии вместе с симфоническим оркестром выйдет художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, дирижёр Валерий Гергиев.

Валерий Гергиев будет руководить выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра в большом зале Красноярской краевой филармонии в 19 часов 22 октября, сообщили организаторы мероприятия.

Кроме того, 20 октября в рамках фестиваля в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского пройдёт гала-концерт с участием ведущих солистов оперных групп нескольких театров, в том числе Большого театра России, Московского Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, а также Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване.

На сцене красноярского театра выступят Анна Нечаева, Анна Авакян, Ирина Ващенко, Дарья Рябинко, Давид Бабаянц и Михаил Пирогов. Режиссёр концерта – Ирина Лычагина, дирижёр хора и оркестра Театра оперы и балета – Эдуард Топчян. Начало мероприятия — в 19 часов.

В заключительный день фестиваля 23 октября в большом зале краевой филармонии вместе с Красноярским академическим симфоническим оркестром выступит оперная певица Динара Алиева. За дирижёрский пультом встанет Артём Абашев. Концерт начнётся в 18 часов.

Фестиваль проходит в Красноярске с 2019 года. Его организует Красноярский фонд развития искусства имени Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры России, правительства и министерства культуры Красноярского края. Инициатором фестиваля считается глава региона Александр Усс. Художественный руководитель мероприятия – продюсер Антон Левахин.

Ранее сообщалось о том, что Красноярский театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского покинул его художественный руководитель Сергей Бобров.