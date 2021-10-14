Крупный БЦ обесточили в Новосибирске из-за прорыва трубы

В Новосибирске из-за прорыва трубы обесточено здание бизнес-центра «Партнёр».

Утром 14 октября на улице ​Орджоникидзе в Центральном районе Новосибирска из-за прорыва трубы остался без электроснабжения бизнес-центр «Партнер».

По данным источников «Континента Сибирь», ЧП произошло из-за повышения давления в магистрали, эксплуатируемой СГК. Трубу прорвало в подвале здания. Из-за отсутствия электроэнергии деятельность арендаторов бизнес-центра в офисах временно приостановлена. По данным 2ГИС, в их число входят, в частности, компании «АльфаСтрахование», «Новая энергетика», «Новосибирский центр высшего водительского мастерства» и CTI. Вода залила парковку БЦ.

Изданию уточнили, что на данный момент ожидается прибытие на место аварии сотрудников СГК, полиции и пожарных.

По данным руководителя регионального направления «Сибирь» компании CTI Станислава Титова, в здании бизнес-центра нет света и отопления.

«Мне сообщили, что БЦ сегодня не работает. Все перетянуто лентами, охранник на входе всех разворачивает. Света и отопления нет», — рассказал Станислав Титов «Континенту Сибирь». Он добавил, что авария не повлияла на работу компании — сотрудники заберут необходимое оборудование из офиса для дистанционной работы.

В пресс-службе СГК «Континенту Сибирь» сообщили, что уточняют информацию о произошедшем.

Напомним, накануне в Новосибирске произошла коммунальная авария на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных, в результате которой два автомобиля оказались под землей, а два десятка жилых домов и три больницы остались без отопления. Прокуратура организовала проверку.