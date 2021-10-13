Прокуратура заинтересовалась провалом асфальта в центре Новосибирска

Новосибирская прокуратура инициировала проверку после коммунальной аварии, в результате которой в центре города два автомобиля оказались под землёй, а два десятка жилых домов и три больницы остались без отопления. Надзорное ведомство выясняет, допускались ли нарушения при подготовке к отопительному сезону.

Прокурор Новосибирска Роман Сивак организовал проверку законодательства о теплоснабжении и подготовке к отопительному сезону в связи с информацией о прорыве трубопровода на улице Семьи Шамшиных 13 октября, в результате которой два автомобиля провалились в образовавшуюся в асфальте яму, а ради устранения ЧП от теплоснабжения были отключены близлежащие дома.

«Прокуратура проверит соблюдение эксплуатирующей тепловые сети организацией законодательства о теплоснабжении, оценит полноту и достаточность принимаемых мер к обеспечению надежности теплоснабжения и соблюдению жилищных прав граждан», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области в среду.

При наличии оснований прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Напомним, 13 октября в районе 13 часов на участке улицы Семьи Шамшиных в Новосибирске в результате прорыва трубопровода провалился асфальт, в образовавшуюся яму упали два автомобиля, ещё один зацепился за край «пропасти» колесом. Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, аварийный участок коммуникаций временно отключен, в результате чего теплоснабжение перестало поступать в 21 многоквартирный дом и три больницы.