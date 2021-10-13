Два автомобиля ушли под землю из-за аварии на теплотрассе в Новосибирске (фото)

Провал асфальта произошёл в центральной части Новосибирска днём 13 октября. В результате два автомобиля буквально провалились под землю.

В результате прорыва трубопровода на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске в среду под асфальтовое покрытие дороги провалились два автомобиля, ещё один застрял в образовавшейся яме колесом. ДТП произошло в районе 13 часов, рассказали очевидцы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как прокомментировали в Сибирской генерирующей компании, яма образовалась из-за размыва грунта.

«Ответственность СГК застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам», — сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас, по данным СГК, повреждённый участок коммуникаций отключен. В его зону входят 21 многоквартирный дом и три больницы. Устранить аварию предполагается до утра 14 октября.

В мэрии Новосибирска сообщили, что в связи с устранением аварии участок улицы Семьи Шамшиных от Фрунзе до Ядринцевской закрыт для передвижения автотранспорта до окончания работ.

По сообщениям социальных сетей, чуть позже в этот же день похожее ЧП произошло на улице Орджоникидзе – там под землю провалилась часть тротуарной плитки. Никто не пострадал, а место аварии ограждено.

Напомним, на днях СГК устраняла коммунальную аварию, из-за которой без теплоснабжения осталось больше сотни домов на левом берегу Новосибирска, а ранее компания разбиралась со сбоями в своей информационной системе.