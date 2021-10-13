В ходе традиционной пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал текущую ситуацию с вывозом мусора в регионе, а также судьбу концессионного соглашения с «Экологией-Новосибирск», входящей с 2017 года в группу «ВИС» и необходимость самого наличия такого регионального оператора.

«Региональный оператор, безусловно, нужен, он должен быть – прокомментировал Андрей Травников. – Но возможность его выбора тоже должна быть и расторжение договора с «Экологией-Новосибирск» я считаю возможным. И мы это сделаем, если оператор не исполнит взятые на себя обязательства».

На данный момент концессия на вывоз мусора остается замороженной. В ноябре 2020 года департамент по тарифам Новосибирской области по требованию ФАС увеличил тариф на вывоз мусора на 40%. В свою очередь, депутаты Заксобрания обратились в ФАС с просьбой отменить это решение, а спикер парламента Андрей Шимкив заявил, что в случае, если тариф не будет пересмотрен, область оставит без финансирования строительство четвертого моста через Обь, которое ведёт группа «ВИС». Кроме того, областные депутаты во главе с вице-спикером пригрозили расторжением «мусорной» концессии, реализация которой пока заморожена из-за ряда юридических вопросов.

Ранее, напомним, в концессионное соглашение было внесено, как минимум, два дополнительных пункта. Во-первых, срок эксплуатации мусорного полигона должен составлять 25 лет. Во-вторых, он не должен располагаться на участке возле Раздольного. Ранее директор «Экологии-Новосибирск» уточнила «Континенту Сибирь» о том, что обе стороны согласились с этими изменениями. «Министерством принято решение продолжить урегулирование вопроса по изменению условий концессионного соглашения с учетом требований Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» путем согласования проекта внесения изменений в концессионное соглашение с УФАС по НСО», — говорится в официальном ответе министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области на запрос редакции.

В ближайшее время, по словам губернатора, окончательного решения по концессии ждать не стоит, поскольку некоторые ее условия имеют довольно долгие сроки выполнения, например, строительство мусороперерабатывающих заводов, которое сейчас остановилось по ряду причин. В том числе из-за заморозки концессии. Но ближе к концу года можно будет дать оценку тому, что было сделано за это время и тогда перспективы судьбы концессии станут более ясными.