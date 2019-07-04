После отзыва взаимных исков из арбитражного суда правительство Новосибирской области и региональный оператор по обращению с ТКО, «Экология-Новосибирск» урегулируют изменения в концессионное соглашение через антимонопольную службу.

О готовности прийти к соглашению по изменениям в концессию через федеральную антимонопольную службу «Континенту Сибирь» сообщили представители сторон недавно прекращенной тяжбы. Напомним, министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области отозвало иск к региональному «мусорному» оператору с требованием изменения условий ранее заключенного концессионного соглашения в минувший вторник. Компания «Экология-Новосибирск» также отозвала ранее поданный встречный иск. Представители областных властей настаивали на изменении условий концессии, регоператор предлагал свои правки и дополнения к документу. В итоге в процесс вступило третье лицо, УФАС по Новосибирской области. «Суд привлек представителя ФАС, который своим письменным заявлением, представленным в ходе процесса, указал, что эти вопросы – компетенция ФАС, и решать их нужно в административном порядке. Стороны подумали и решили, что ненужно тратить время, нужно забирать иски и бежать в ФАС», — пояснила «Континенту Сибирь» генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

По словам руководителя регоператора, стороны готовы обсудить с участием антимонопольной службы, как минимум, два изменения в соглашение. «Первое, это изменение законодательства, по которому срок эксплуатации полигона должен составлять 25 лет (соглашение предусматривает концессию на 40 лет – «КС»). ФАС против этого не может возражать. Второе – это невозможность строительства возле Раздольного, поскольку есть условия, которые нельзя преодолеть», — сказала Лариса Анисимова. По ее словам, с этими изменениями согласны обе стороны. «Спорить не о чем», — резюмировала гендиректор «Экологии-Новосибирск». Готовность изменить концессию в административном порядке подтвердили в правительстве Новосибирской области. «Министерством принято решение продолжить урегулирование вопроса по изменению условий концессионного соглашения с учетом требований Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» путем согласования проекта внесения изменений в концессионное соглашение с УФАС по НСО», — говорится в официальном ответе министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области на запрос редакции.

Напомним, концессионное соглашение о строительстве двух полигонов для захоронения отходов и двух мусоросортировочных комплексов (МСК) возле сел Раздольное и Верх-Тула было заключено в 2016 году, общий объем инвестиций в проект по договору составляет 6,5 млрд рублей. Против соглашения выступили новосибирские общественники, депутаты, а позже глава региона Андрей Травников.

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