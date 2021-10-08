Пятизвёздочный отель известной сети откроется в Омске на месте планируемого «Хилтона»

На месте многолетнего недостроя на Проспекте Мира в Омске появится пятизвёздочный отель одной из известных сетей – ранее вместо него планировалось возвести гостиницу по франшизе Hilton. Новое здание может быть введено в эксплуатацию уже к Молодёжному чемпионату мира в 2023 году.

В Омске началась реализация проекта по возведению пятизвёздочного гостиничного комплекса GRAND HOTEL OMSK на Проспекте Мира, где ранее началось строительство гостиницы по стандартам международной сети Hilton.

Как рассказал генеральный директор владельца здания ООО «Л-Финанс» Карен Григорян в интервью изданию «Коммерческие вести», проектная документации отеля сейчас находится на экспертизе, также ожидается получение разрешения на строительство.

«Проект живой, рабочий, мы им активно занимаемся. В декабре планируем выйти на площадку», — цитирует издание Карена Григоряна 8 октября.

Директор компании сообщил, что уже заключён контракт франшизы с «очень крупной международной сетью отелей», однако назвать её он не готов. ООО «Л-Финанс» инвестирует в строительство около 2 млрд руб., также партнёрами проекта выступают два крупных российских банка. Подрядчики работ – омские компании.

По словам Григоряна, есть вероятность, что гостиница примет гостей Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Омске и Новосибирске в конце 2022-начале 2023 года. Руководитель ООО «Л-Финанс» сообщил, что у компании большой опыт запуска отелей в сжатые сроки.

Планируется, что в отеле будет 196 номеров, в том числе номера для инвалидов, номера класса люкс и президентский. Также в гостиничном комплексе появятся лобби-бар, конференц-зал, бассейн, зона спа и лаундж-бар.

Здание, в котором планировалось создать отель по стандартам Double Tree by Hilton на 200 номеров, возводится в Омске на Проспекте Мира, д.1, корпус 1 с 2007 года. В конце сентября в СМИ появилась информация о том, что недострой выставлен на продажу за 110 млн руб., однако, как сообщил владелец строения, она оказалась фейком.

Напомним, в феврале «Континент Сибирь» выяснял, пережили ли новосибирские отели кризис 2020 года, и когда восстановится сфера гостиничного бизнеса в регионе.