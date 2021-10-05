Какие особые сервисы доступны маломобильным пассажирам ЗСЖД в Новосибирске?

В пресс-службе ЗСЖД «Континенту Сибирь» рассказали, как маломобильный пассажир может воспользоваться помощью на вокзале или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования.

С начала 2021 года сотрудники вокзала Новосибирск-Главный оказали помощь уже более чем 4200 маломобильным пассажирам. Таким образом, особыми сервисами железной дороги в текущем году воспользовалось на 13% больше путешественников, чем в 2020 году.

В пресс-службе ЗСЖД «Континенту Сибирь» рассказали, что в здании вокзала Новосибирск-Главный для беспрепятственного перемещения пассажиров с ограниченными возможностями здоровья установлены четыре лифта и тактильные элементы. Каждый такой пассажир может рассчитывать на бесплатное сопровождение по всем функциональным зонам вокзального комплекса – перронам, залам ожиданий, кассовым залам, туалетам, камерам хранения и другим зонам вокзала.

Также маломобильным посетителям вокзала доступны резервирование парковки для транспортного средства, которое доставляет пассажира, оказание помощи при получении предоставляемых на вокзале услуг, предоставление места для временного пребывания, помощь при транспортировке багажа и оказание услуг по посадке-высадке в поезда дальнего следования.

Зарезервировать место в поезде или заказать услуги на вокзале пассажир с ограниченными возможностями здоровья может по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00 доб.1. в центре содействия мобильности ОАО «РЖД», который обслуживается круглосуточно и без выходных.