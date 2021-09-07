По оценке специалистов ЗСЖД более чем полуторный рост перевозки цемента в августе 2021 года связан с увеличением сезонного спроса на строительные материалы.

В августе 2021 года Западно-Сибирская железная дорога в Новосибирской области перевезла почти 59 тысяч тонн цемента, что на 66,7% больше, чем в августе 2020 года.

В пресс-службе ЗСЖД «Континенту Сибирь» сообщили, что столь серьёзный рост объема перевозки цемента обусловлен сезонностью строительных работ, планомерной работой с грузоотправителями, а также расширением рынка сбыта.

Всего за восемь первых месяцев текущего года объем погрузки цемента на 10,2% превысил объём погрузки за этот же период прошлого года и составил 314,5 тысяч тонн.

Динамика погрузки в целом по ЗСЖД за январь-август 2021 года дала прирост по нескольким позициям. Наибольшее увеличение объёмов погрузки по сравнению с 2020 годом наблюдается по лому чёрных металлов – 25,6%, лесным грузам – 15,6%, цементу – 7,4% и каменному углю – 5,8%. В абсолютном выражении объёмы погрузки этих видов товаров составили 1,1 миллиона тонн, 1 миллион тонн, 1,5 миллиона тонн и 155,9 миллионов тонн, соответственно.

Напоминаем читателям, что вопросы погрузки, развития региональной железнодорожной логистики, цифровизацию и внедрение новых технологий в рамках Западно-Сибирской железной дороги в рамках конференции «PRO//Движение.Сибирь» более 600 участников рынка железнодорожных грузоперевозок обсуждали 30 июня.