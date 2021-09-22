ЗСЖД провела экофлешмоб в четырёх городах Сибири

Посетители вокзалов в Новосибирске, Омске, Кемерово и Барнауле смогли поделиться с железнодорожниками своими идеями в плане охраны природы.

В сентябре Западно-Сибирская железная дорога провела на вокзалах Новосибирска, Кемерово, Барнаула и Омска экологический флешмоб, приуроченный к году экологии в ОАО «РЖД». Таким способом железнодорожники решили вовлечь сибиряков в природоохранную деятельность, а также провести мониторинг мнения граждан для лучшей организации собственной экологической работы.

Представители ЗСЖД предложили пассажирам и другим посетителям вокзалов поделиться своими идеями о возможных мероприятиях по защите окружающей среды. В результате в обсуждение экологической повестки активно включилось более 400 пассажиров.

Среди поданных посетителями вокзала идей: наведение порядка с пластиковым мусором в зонах отдыха, соблюдение чистоты на дорогах и тротуарах, интенсификацию воспитания экологически ответственного поведения у населения и другие предложения.

Все участники экофлешмоба получили от работников центра охраны окружающей среды ЗСЖД бесплатную консультацию по вопросам раздельного сбора мусора и его утилизации, а также памятные подарки – изготовленные из бумаги экоручки и памятки с перечнем организаций для сдачи макулатуры.