Более 160 тысяч железнодорожных пассажиров в Новосибирске покупают электронные билеты

Компания «Экспресс-пригород» подвела итоги первых пяти лет работы своего мобильного приложения и провела акцию для активных пассажиров электропоездов в Новосибирской области.

В 2021 году мобильному приложению от компании «Экспресс-пригород», управляющей электропоездами Новосибирской области, исполнилось пять лет, в течение которых постоянно растёт количество его пользователей.

Только в период с 2020 по 2021 год доля пассажиров железной дороги, приобретающих электронные билеты на пригородные поезда, выросла с 7% до 11% от общего количества клиентов компании «Экспресс-пригород». По данным компании, ежемесячно в среднем уже более 160 тысяч пассажиров в регионе используют мобильное приложение для покупки билетов.

Пятилетие работы приложения компания отметила трёхмесячной акцией «Билет в твоем смартфоне. Пять лет вместе». По данным пресс-службы ЗСЖД за время проведения акции более 27 тысяч уникальных посетителей мобильного приложения осуществили оформление 470 тысяч электронных билетов.

Пассажиры, приобретшие через мобильное приложение наибольшее количество билетов, победили в номинациях «Прогрессивный новичок», «Продвинутый пользователь», «Городской путешественник» и «Активный студент». Победителем в номинации «Дальний пассажир» стал Виктор Клочков, за время проведения акции проехавший на пригородных поездах наибольшее среди всех остальных участников расстояние в 10836 км.