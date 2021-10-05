На тренировочной арене строящегося ЛДС в Новосибирске приступили к устройству основания ледового корта

На строительной площадке многофункциональной ледовой арены в Новосибирске начался монтаж технологической плиты, которая будет обеспечивать терморегуляцию будущего ледового поля. Об этом сообщили в правительстве региона 5 октября.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области со ссылкой на министра строительства региона Ивана Шмидта, сначала планируется обустроить ледовый корт тренировочной арены размером 60 на 30 метров, затем такая же технология будет использована для большой арены аналогичных габаритов.

Основание ледового корта будет снабжено трубами хладоснабжения. Как подчеркнули в областном правительстве, это первый этап создания ледового поля и основа технологического процесса намораживания льда для последующего поддержания температуры и толщины ледового покрытия. В системе одновременно будет циркулировать более 34 тыс. литров хладагента. В этих работах применяется оборудование российского производства, которое соответствует всем стандартам качества и экологической безопасности.

«Сегодня мы активно наращиваем темпы строительства новой ледовой арены. На объекте работает более 500 человек, планируем увеличить это число до 700. Параллельно работы ведутся по нескольким фронтам: монтируются металлоконструкции, на которые наносится огнезащита, устраивается профлист на кровле основной арены, заливаются монолитные гребенки и лестницы, монтируются металлические конструкции фасада основной арены, обустраиваются полы, продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения. Для решения основной задачи – закрытия теплового корпуса спортивного сооружения – продолжается монтаж оборудования ИТП, покрытие кровель малой арены, остекление фасадов», – цитирует пресс-служба областного правительства Ивана Шмидта.

Как пояснил генеральный подрядчик строительства, директор по строительству ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк, сейчас совместно с министерством строительства Новосибирской области ведётся большая работа по запуску временного теплоснабжения, продолжаются работы по обустройству инженерных сетей.

«Работы активно идут по всем фронтам», – подчеркнул Денис Синюк.

Работа по строительству ЛДС и подготовка к предстоящему Чемпионату мира по хоккею среди молодежи-2023 находится на контроле региональных властей. Как отметил гендиректор АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачёв, создан оперативный штаб для контроля исполнения плана подготовки к чемпионату, куда входят представители всех органов власти. Штаб рассматривает как вопросы хода строительства ледовой арены и модернизации транспортной инфраструктуры, так и организационные вопросы подготовки к чемпионату.

Напомним, в конце сентябре на объекте приступили к установке витражных стекол.