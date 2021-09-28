В строящемся новосибирском ЛДС начали монтировать стёкла витражей

В строящемся здании нового ледового дворца в Новосибирске начали устанавливать стёкла витражных систем площадью более 11 тысяч квадратных метров. На объекте также устраивают индивидуальный тепловой пункт, который будет отапливать помещения ЛДС.

О старте нового этапа работ на стройке многофункциональной ледовой арены в Новосибирске сообщили в областном правительстве 28 сентября.

Новые стеклопакеты для витражных систем изготовлены из стемалита — специального термического закалённого стекла. Как отметили в областном правительстве, этот материл обеспечивает надёжность и безопасность витражей. Всего планируется обустроить более 11,7 тыс. кв. м светопрозрачных конструкций, доставленных из Красноярска. Их производитель – компания Sibglass.

Оборудование для индивидуального теплового пункта произведено в Санкт-Петербурге. Оно соответствует всем требованиям энергоэффективности и энергосбережения, подчеркнули в правительстве региона. Устройство наружных теплосетей здания уже завершено.

По словам главы минстроя региона Ивана Шмидта, сейчас на стройке параллельно выполняется несколько видов работ. Это в том числе монтаж профлиста, который уже завершён более чем наполовину, заливка лестниц – их в здании будет около 30, работы по установке систем вентиляции, водоснабжения, канализации и наружного водопровода, а также устройство входных групп на территорию спорткомплекса.

Сейчас на объекте задействовано около 500 рабочих. Среди них как представители новосибирских предприятий-подрядчиков, так и приглашённые специалисты из Москвы, Кемерово, Новокузнецка, Белоруссии, Азербайджана и других регионов.

Многофункциональная ледовая арена возводится в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в регионе в конце 2022-начале 2023 года. На территории объекта планируется обустроить полноценный инфраструктурный комплекс, в который войдёт обширная парковая зона.

Летом областные власти заявляли о серьёзном отставании от графика строительства, обусловленном, в частности, сложностями из-за «коронавирусных» ограничений 2020 года. В минстрое региона при этом заверили, что возведение объекта будет завершено в обозначенные сроки, поскольку график работ изначально предполагал большой временной запас.

В сентябре президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что информация о задержках в возведении новосибирского ЛДС на данный момент не верна. В конце августа на объекте начали монтировать кровлю, а на прошлой неделе на стройку отправили осуждённых к принудительным работам.