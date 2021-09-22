Остановленная из-за долгов котельная вновь заработала в Новосибирске

Работа котельной в Первомайском районе Новосибирска возобновлена после того, как ООО «Сибирская теплосетевая компания» (ООО «СТК») отключила её из-за задолженности перед поставщиком газа. В сотню жилых домов начало поступать тепло, но на объекте сохраняется режим повышенной готовности.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска 22 сентября, ООО «СТК» приостановила работу котельной летом, в результате она перестала поставлять тепло для горячего водоснабжения. Потребителей в оперативном режиме переключили на энергоблок ООО «Генерация Сибири».

«В связи с неоднократным несоблюдением ООО «СТК» оплат за потребленный природный газ перед поставщиком ООО «Газпром межрегионгаз» Новосибирск» было направлено уведомление о расторжении договора поставки природного газа с ООО «СТК» с 3 сентября 2021 года», — рассказали в мэрии.

В зону работы котельной попадает 111 объектов. Это 39 многоквартирных жилых домов, 63 индивидуальных жилых дома, два детских сада, два лечебных учреждения (отделение реабилитации кардиобольных ГБУЗ НСО «ГКБ № 19», Новосибирский областной клинический противотуберкулезный диспансер № 7 — филиал ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический противотуберкулезный диспансер»), МБУ ДО «Детская школа искусств № 27», МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Лад», военно-патриотический клуб «Чайка» МБУ МЦ «Дом молодежи», МКП «ПАТП № 4», а также магазин.

Из-за угрозы нарушения стабильного теплоснабжения новосибирские власти приняли решение о введении режима повышенной готовности. Сейчас МУП «Энергия» проводит проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по перекладке тепловых сетей по улице Пришвина.

В связи с нерасторжением договора газоснабжения между ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» с ООО «СТК» власти направили уведомление в ООО «Энергосети Сибири», департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, администрацию Первомайского района и прокуратуру Первомайского района о начале отопительного сезона для жителей Первомайского района, которые потребляют услуги котельной ООО «СТК».

«17 сентября были произведены заполнение системы отопления и запуск насосного оборудования на котельной. С 20 сентября котельная подает тепло потребителям в своей зоне деятельности», — сообщили в мэрии.

На случай возникновения нештатной ситуации на котельной переложенные тепловые сети по улице Пришвина планируется зарезервировать для всех потребителей.

Напомним, в сентябре также был объявлен режим повышенной готовности в зоне работы котельной в Ленинском районе.